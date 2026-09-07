Papa León XIV llegará al Estadio Monumental de Ate para sostener encuentro con jóvenes de todo el Perú

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El papa León XIV arribará al Estadio Monumental de Ate durante su visita al Perú en noviembre para sostener un encuentro con jóvenes procedentes de diferentes partes del país, según confirmó el presidente de la Comisión de Visita Apostólica del sumo pontífice en Lima, monseñor Guillermo Elías.

La visita del líder de la Iglesia católica al coloso de Atese realizará el 12 de noviembre como uno de los actos centrales de la agenda del Santo Padre en la capital. Durante el anuncio, Elías destacó la capacidad de León XIV para conectar con los jóvenes durante sus encuentros públicos y resaltó que este evento se perfila como uno de los momentos de mayor convocatoria de la visita apostólica.

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Estadio Monumental acogerá encuentro de León XIV con los jóvenes

El recinto deportivo ya estaba en la mira de la Comisión del Vaticano responsable de la coordinación de los viajes apostólicos del papa León XIV. El pasado 25 de agosto, el grupo visitó el complejo del club Universitario de Deportes para evaluarlo como posible escenario para una actividad multitudinaria del sumo pontífice durante su visita al Perú.

Tras esta visita, se confirmó que el pontífice participará en un encuentro en el Estadio Monumental de Ate con jóvenes procedentes de diversas partes del país. La cita se realizará el jueves 12 de noviembre, según señaló el monseñor Guillermo Elías a la Agencia Andina.

¿Qué otras actividades cumplirá el pontífice en Lima?

Según Elías, la visita de la comisión permitió coordinar prácticamente toda la agenda del papa en la capital. El pontífice llegaría al Perú la tarde del miércoles 11 de noviembre, procedente de Argentina, y cumplirá actividades oficiales, entre ellas encuentros con las principales autoridades del país y el cuerpo diplomático.

Al día siguiente, 12 de noviembre, comenzará sus actividades pastorales en Lima. Su agenda incluirá reuniones con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y representantes de consejos pastorales en el Palacio Arzobispal (centro de Lima).

Tras ello, participará en un evento denominado “Todas las voces”, espacio en el que el papa León XIV abordará distintas realidades que atraviesan Lima y el Perú y, posteriormente, se trasladará al Estadio Monumental de Ate para reunirse con los jóvenes del país.