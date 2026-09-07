Sujeto fue detenido y será investigado por trata de personas | Composición LR / Difusión

Sujeto fue detenido y será investigado por trata de personas | Composición LR / Difusión

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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte logró la detención preliminar judicial por siete días de un hombre, identificado con las iniciales L. V., que habría reclutado con engaños a un ciudadano en Ate para participar en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Según la denuncia, el sujeto habría captado y facilitado el traslado internacional de la víctima a la Federación Rusa, entre marzo y abril de 2026, luego de indicarle que recibiría una remuneración económica mensual de USD 2600, y que el proceso para llegar a dicho país sería gratuito.

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Peruano quedó atrapado en el conflicto internacional

Pese a las promesas señaladas por el presunto reclutador, la realidad habría sido distinta para la víctima. Al arribar a territorio ruso, el hombre habría sido sometido a evaluaciones médicas para ser incorporado al servicio militar ruso.

Además, habría sido inducido para suscribir un contrato en dicho idioma a fin de recibir una tarjeta bancaria en la que le depositarían un bono de USD 26 000, el cual no habría recibido. Posteriormente, sería trasladado a uno de los frentes vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Sujeto es investigado por trata de personas agravada

Tras lo ocurrido, el agraviado contactó a su familia para revelar su situación y fue su hermana quien denunció el hecho ante el Ministerio Público. De ese modo, la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat inició una investigación por presunto delito de trata de personas agravada y, tras las diligencias, consiguió que el Poder Judicial autorice la orden de allanamiento y detención preliminar contra el imputado.

Además de la detención del investigado, la diligencia permitió la incautación de teléfonos, dispositivos electrónicos, tarjetas de crédito, dinero en efectivo (soles y dólares), entre otros elementos que serán materia de análisis como parte de las investigaciones del caso.

La Fiscalía informó que realizará las diligencias complementarias con la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP, a fin de esclarecer la presunta participación del detenido en el hecho. Asimismo, señaló que la ONG Aerial Recovery viene brindando el apoyo correspondiente en la intervención.