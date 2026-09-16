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Sociedad

¿Cambiará el aforo de Machu Picchu? Especialistas inician estudios clave para fijar nueva capacidad de visitantes

El estudio abarca más de 30.000 hectáreas del Santuario Histórico, buscando establecer un modelo dinámico que promueva la conservación del patrimonio cultural y natural de Machu Picchu.

Especialistas llevan a cabo un estudio sobre la capacidad de carga en Machu Picchu, con el fin de proponer un nuevo aforo para el patrimonio cultural. El análisis reúne información técnica valiosa.
Especialistas llevan a cabo un estudio sobre la capacidad de carga en Machu Picchu, con el fin de proponer un nuevo aforo para el patrimonio cultural. El análisis reúne información técnica valiosa.Foto: Andina/Composición LR
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Especialistas realizaron trabajos de campo en la Ciudadela Inca de Machu Picchu y la Red de Caminos Inca como parte de un nuevo estudio de capacidad de carga y límite de cambio aceptable. La evaluación busca reunir información técnica para sustentar una nueva propuesta sobre el aforo de visitantes al patrimonio cultural.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que expertos de la empresa A.R.S. Progetti S.P.A. participaron en las primeras labores de evaluación. El estudio considera la participación de distintas entidades vinculadas con la conservación, turismo y transporte, con el propósito de integrar información para la gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu.

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Nuevo estudio de Machu Picchu analizará el flujo de visitantes y las condiciones del santuario

Los especialistas recopilaron datos en la ciudadela y la Red de Caminos Inca para desarrollar análisis técnicos y jurídicos que permitan plantear un nuevo aforo. La metodología considera una gestión adaptativa basada en indicadores, prevención y evaluación continua, con información actualizada para respaldar las decisiones de las autoridades.

Antes de las labores de campo, los expertos expusieron aspectos relacionados con informática y sistemas de información territorial, además de los requerimientos de información multisectorial necesarios para el estudio. También realizaron una revisión inicial de los datos disponibles sobre el ingreso y desplazamiento de visitantes en Machu Picchu.

Según informó Agencia Andina, esta revisión permitirá integrar y comparar información procedente de las instituciones que participan en la administración del santuario. El análisis busca establecer una base común para evaluar el comportamiento de los visitantes y las condiciones del sitio.

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Especialistas evaluarán más de 30.000 hectáreas para definir una nueva propuesta de aforo

La evaluación tendrá un alcance integral sobre las más de 30.000 hectáreas que comprende el Santuario Histórico de Machu Picchu o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu y su área de influencia. El modelo planteado será dinámico y tendrá como uno de sus ejes la conservación preventiva del patrimonio cultural y natural.

En los trabajos participaron representantes del sector Cultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran). También intervinieron instituciones relacionadas con el transporte ferroviario entre Cusco y Machu Picchu.

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