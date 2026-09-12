Día no laborable este 13 de septiembre en Perú: esta emblemática región tendrá descanso por su aniversario

El Valle del Mantaro y la selva central ofrecen destinos emblemáticos como la laguna de Paca, el nevado Huaytapallana y diversas cataratas en Chanchamayo y Satipo, que enriquecen la celebración. | Foto: Andina/Composición LR

El Valle del Mantaro y la selva central ofrecen destinos emblemáticos como la laguna de Paca, el nevado Huaytapallana y diversas cataratas en Chanchamayo y Satipo, que enriquecen la celebración. | Foto: Andina/Composición LR

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Junín conmemora este 13 de septiembre de 2026 su 201° aniversario de creación departamental, una fecha que ha sido establecida como día no laborable en todo el ámbito regional. La efeméride recuerda la disposición emitida el 13 de septiembre de 1825 por Simón Bolívar, quien oficializó la creación del departamento y ordenó que llevara el nombre de Junín.

La denominación fue adoptada en homenaje a la victoria del ejército patriota en la batalla librada el 6 de agosto de 1824 en las Pampas de Junín. Con el paso del tiempo, esta fecha quedó institucionalizada mediante una ordenanza regional y actualmente forma parte del calendario jubilar de uno de los departamentos más representativos del centro del país.

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Junín conmemora 201 años de creación y declara día no laborable en toda la región

La jornada de aniversario comprende a las nueve provincias que integran Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Chupaca, Tarma, Yauli, Junín, Chanchamayo y Satipo. El territorio regional combina espacios de sierra y selva, con una distribución aproximada de 47% y 53%, respectivamente.

Esta diversidad geográfica también se refleja en sus altitudes, que van desde los 2.316 hasta los 5.730 metros sobre el nivel del mar. La región mantiene así una identidad marcada por paisajes andinos, zonas amazónicas, centros históricos y espacios naturales que forman parte de su oferta turística durante las celebraciones por su aniversario.

Valle del Mantaro y selva central reúnen algunos de los principales atractivos turísticos de Junín

Entre los destinos más conocidos del Valle del Mantaro se encuentran Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo. En estas provincias destacan lugares como la laguna de Paca, el convento de Santa Rosa de Ocopa, la laguna de Ñahuimpuquio, el Parque de la Identidad Huanca y el nevado Huaytapallana. También forman parte del recorrido localidades como Ingenio y San Jerónimo de Tunán, reconocidas por sus paisajes y actividades artesanales.

La propuesta turística se amplía hacia la selva central, especialmente en Chanchamayo y Satipo. Allí se encuentran cataratas, cascadas, comunidades nativas y espacios de biodiversidad. Entre los puntos mencionados figuran las cataratas Tirol, Bayoz y Velo de la Novia, así como la comunidad asháninka Pampa Michi. En Satipo sobresalen la cascada Mariposa, la catarata Gallito de las Rocas y la Reserva de Biosfera Avireri-Vraem, reconocida por la Unesco en 2021.