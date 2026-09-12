HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Día no laborable este 13 de septiembre en Perú: esta emblemática región tendrá descanso por su aniversario

El Valle del Mantaro y la selva central destacan por atractivos turísticos. Lugares como Jauja y Chanchamayo ofrecen lagunas, cascadas y espacios de biodiversidad, ideales para celebrar.

El Valle del Mantaro y la selva central ofrecen destinos emblemáticos como la laguna de Paca, el nevado Huaytapallana y diversas cataratas en Chanchamayo y Satipo, que enriquecen la celebración.
El Valle del Mantaro y la selva central ofrecen destinos emblemáticos como la laguna de Paca, el nevado Huaytapallana y diversas cataratas en Chanchamayo y Satipo, que enriquecen la celebración. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Junín conmemora este 13 de septiembre de 2026 su 201° aniversario de creación departamental, una fecha que ha sido establecida como día no laborable en todo el ámbito regional. La efeméride recuerda la disposición emitida el 13 de septiembre de 1825 por Simón Bolívar, quien oficializó la creación del departamento y ordenó que llevara el nombre de Junín.

La denominación fue adoptada en homenaje a la victoria del ejército patriota en la batalla librada el 6 de agosto de 1824 en las Pampas de Junín. Con el paso del tiempo, esta fecha quedó institucionalizada mediante una ordenanza regional y actualmente forma parte del calendario jubilar de uno de los departamentos más representativos del centro del país.

TE RECOMENDAMOS

¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

PUEDES VER: Caso Jenns Lara: nuevas imágenes muestran a personas que usaron camioneta Hilux horas antes del cuádruple crimen

lr.pe

Junín conmemora 201 años de creación y declara día no laborable en toda la región

La jornada de aniversario comprende a las nueve provincias que integran Junín: Huancayo, Concepción, Jauja, Chupaca, Tarma, Yauli, Junín, Chanchamayo y Satipo. El territorio regional combina espacios de sierra y selva, con una distribución aproximada de 47% y 53%, respectivamente.

Esta diversidad geográfica también se refleja en sus altitudes, que van desde los 2.316 hasta los 5.730 metros sobre el nivel del mar. La región mantiene así una identidad marcada por paisajes andinos, zonas amazónicas, centros históricos y espacios naturales que forman parte de su oferta turística durante las celebraciones por su aniversario.

PUEDES VER: Fenómeno El Niño: Senamhi anuncia el inicio de lluvias intensas en la costa y sierra de Piura y en Tumbes

lr.pe

Valle del Mantaro y selva central reúnen algunos de los principales atractivos turísticos de Junín

Entre los destinos más conocidos del Valle del Mantaro se encuentran Jauja, Concepción, Chupaca y Huancayo. En estas provincias destacan lugares como la laguna de Paca, el convento de Santa Rosa de Ocopa, la laguna de Ñahuimpuquio, el Parque de la Identidad Huanca y el nevado Huaytapallana. También forman parte del recorrido localidades como Ingenio y San Jerónimo de Tunán, reconocidas por sus paisajes y actividades artesanales.

La propuesta turística se amplía hacia la selva central, especialmente en Chanchamayo y Satipo. Allí se encuentran cataratas, cascadas, comunidades nativas y espacios de biodiversidad. Entre los puntos mencionados figuran las cataratas Tirol, Bayoz y Velo de la Novia, así como la comunidad asháninka Pampa Michi. En Satipo sobresalen la cascada Mariposa, la catarata Gallito de las Rocas y la Reserva de Biosfera Avireri-Vraem, reconocida por la Unesco en 2021.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Habrá feriados en septiembre? Esto dice el calendario oficial sobre los días festivos y no laborables

¿Habrá feriados en septiembre? Esto dice el calendario oficial sobre los días festivos y no laborables

LEER MÁS
Feriados por la visita del papa León XIV: Gobierno analiza días libres en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa por la visita del sumo pontífice

Feriados por la visita del papa León XIV: Gobierno analiza días libres en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa por la visita del sumo pontífice

LEER MÁS
Próximo feriado de agosto 2026: ¿Qué día cae el 30 y a quiénes aplica el descanso?

Próximo feriado de agosto 2026: ¿Qué día cae el 30 y a quiénes aplica el descanso?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025