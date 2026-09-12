Harvey Colchado propone recortar pensión militar y policial a congresistas que cobren doble sueldo

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El diputado Harvey Colchado de Ahora Nación presentó un proyecto de ley que modifica la Ley 31473 para suspender la pensión de jubilación de militares y policías en retiro que, además de cobrar por un cargo de elección popular, reciban una pensión del Estado. La propuesta va directamente a un beneficio que hoy permite a excongresistas y actuales legisladores con pasado en las Fuerzas Armadas o la PNP acumular ambos ingresos sin ningún límite.

El PL plantea que la pensión se suspenda en la parte que, sumada al sueldo del cargo público, supere el tope remunerativo fijado por el Decreto de Urgencia 038-2006. Si la remuneración ya alcanza ese máximo, la pensión se suspende en su totalidad mientras dure el mandato.

TE RECOMENDAMOS ¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Colchado sostiene que la ley vigente desde mayo de 2022 desnaturalizó el objetivo de incorporar a militares y policías retirados a labores técnicas o administrativas del Estado. Según el diputado, extender ese beneficio a los cargos de elección popular carece de sustento, porque un congresista, alcalde o gobernador regional no es seleccionado por un perfil técnico sino por el voto popular, y su función no genera una relación de subordinación con el Estado.

El proyecto también apela al desgaste de la imagen del Congreso, pues cita una encuesta de Ipsos que en julio de 2026 midió una desaprobación del 89% a los congresistas y del 96% a la presidenta de la República, y sugiere que el cobro simultáneo de sueldo y pensión alimenta esa percepción de manejo poco transparente de los recursos públicos.

El antecedente: la ley que ya benefició a congresistas

El problema que Colchado busca corregir no es nuevo. La Ley 31473 se originó en un proyecto presentado en 2021 por la entonces presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y fue perfeccionada en la Comisión de Defensa Nacional, presidida en ese momento por José Williams. Una investigación de IDL Reporteros documentó que la norma terminó hecha a la medida de un grupo de legisladores retirados de las Fuerzas Armadas y la PNP, José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes desde 2022 reciben de forma simultánea su sueldo congresal y su pensión militar o policial, sin restricciones ni topes.

Ese beneficio motivó una denuncia constitucional. En enero de 2025, la Fiscalía de la Nación denunció ante el Congreso a 11 legisladores integrantes de la Comisión de Defensa del periodo 2021-2022 por el presunto delito de negociación incompatible, al considerar que impulsaron el dictamen que permitió a cinco de sus colegas cobrar ambos ingresos sin límite. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del propio Congreso declaró improcedente la denuncia en marzo de 2025, y el entonces congresista José Cueto defendió la norma.

El propio Congreso ya había recibido una propuesta similar a la de Colchado. En 2025, el congresista Héctor Valer presentó un proyecto para eliminar la excepción de la Ley 31473 que permite a los pensionistas de las fuerzas del orden superar el tope de seis Unidades de Ingreso del Sector Público. La iniciativa fue rechazada por legisladores beneficiados. Alfredo Azurín calificó los ingresos de los pensionistas como "intocables" y acusó al Ministerio Público de cometer un "atropello" contra el Congreso.