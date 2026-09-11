Keiko Fujimori solicita al Senado autorización para viajar a Nueva York y participar en Asamblea de la ONU

Solicitud contempla que la mandataria salga del país entre el 21 y el 25 de septiembre. Foto: Presidencia

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La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Senado autorización para salir del territorio nacional entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026. De acuerdo con el proyecto de resolución legislativa presentado por el Ejecutivo, la mandataria viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar en las principales actividades de la Semana de Alto Nivel del 81.° periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU.

Solicitud ha sido presentada ante el Senado. Foto: difusión



El documento precisa que la agenda presidencial se desarrollará principalmente entre el 21 y el 24 de septiembre. Fujimori tiene previsto intervenir en el Debate General de Naciones Unidas. También participará en reuniones y eventos de alto nivel organizados por instituciones como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

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