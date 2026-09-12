El sueño de la casa propia formal: entregan más de 8.100 títulos de propiedad en Arequipa, Ica, Ayacucho y más regiones
La formalización a cargo de Cofopri también abarca infraestructura educativa y de salud, con 21 títulos para escuelas y 6 terrenos para centros de salud. Esto potenciará el acceso a servicios públicos en diversas regiones.
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Más de 8.100 títulos de propiedad fueron entregados por el Gobierno entre agosto y setiembre en Arequipa, Ica, Lambayeque, Tacna, Moquegua y Ayacucho. La campaña, ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Cofopri, busca formalizar predios de familias y terrenos destinados a servicios públicos.
En total, se otorgaron 8.173 documentos a escala nacional. Además de acreditar legalmente viviendas, el proceso permite sanear espacios para infraestructura educativa, establecimientos de salud y otros servicios estatales. En Ayacucho, una de las regiones incluidas en la intervención, la entrega alcanzó las 11 provincias.
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Ayacucho recibió más de 1.100 títulos de propiedad para viviendas y servicios públicos
La formalización en Ayacucho comprendió 1.144 títulos y benefició a más de 4.500 personas. Del total, 982 documentos correspondieron a predios destinados a vivienda, mientras que 162 fueron emitidos para terrenos vinculados con equipamiento urbano y servicios públicos.
Una parte de los beneficiarios recibió sus documentos en el distrito de Iguaín, provincia de Huanta, donde cerca de 300 familias accedieron directamente a sus títulos. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, señaló que la entrega forma parte de las acciones para acelerar la formalización de predios y ampliar la seguridad jurídica en distintas zonas del país.
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Formalización de predios permitirá ampliar infraestructura de educación, salud y seguridad
Los títulos emitidos no se limitaron a inmuebles residenciales. En el sector Educación se formalizaron 21 predios: diez corresponden a instituciones educativas que ya cuentan con infraestructura, mientras que los otros once podrán destinarse a ampliaciones o a nuevas construcciones.
También fueron formalizados seis terrenos para el sector Salud, ubicados en distritos de las provincias de La Mar, Huanta, Huanca Sancos y Parinacochas. A ello se suma un predio en el distrito de Sancos, provincia de Huanca Sancos, transferido formalmente al sector Interior. Esta regularización deja el terreno en condiciones legales para una eventual infraestructura policial o de control y amplía la disponibilidad de espacios saneados para servicios públicos.