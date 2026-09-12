HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

El sueño de la casa propia formal: entregan más de 8.100 títulos de propiedad en Arequipa, Ica, Ayacucho y más regiones

La formalización a cargo de Cofopri también abarca infraestructura educativa y de salud, con 21 títulos para escuelas y 6 terrenos para centros de salud. Esto potenciará el acceso a servicios públicos en diversas regiones.

La campaña del Ministerio de Vivienda y Cofopri benefició a más de 4.500 personas en Ayacucho, donde se otorgaron 1.144 títulos, garantizando la legalidad de viviendas y espacios de servicios.
La campaña del Ministerio de Vivienda y Cofopri benefició a más de 4.500 personas en Ayacucho, donde se otorgaron 1.144 títulos, garantizando la legalidad de viviendas y espacios de servicios. | Foto: Andina/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Más de 8.100 títulos de propiedad fueron entregados por el Gobierno entre agosto y setiembre en Arequipa, Ica, Lambayeque, Tacna, Moquegua y Ayacucho. La campaña, ejecutada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Cofopri, busca formalizar predios de familias y terrenos destinados a servicios públicos.

En total, se otorgaron 8.173 documentos a escala nacional. Además de acreditar legalmente viviendas, el proceso permite sanear espacios para infraestructura educativa, establecimientos de salud y otros servicios estatales. En Ayacucho, una de las regiones incluidas en la intervención, la entrega alcanzó las 11 provincias.

TE RECOMENDAMOS

¿OPOSICIÓN CON KEIKO? Y CANDIDATAS DE PORKY EN ESCÁNDALO POR DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL | ARDE TROYA

PUEDES VER: Caso Jenns Lara: nuevas imágenes muestran a personas que usaron camioneta Hilux horas antes del cuádruple crimen

lr.pe

Ayacucho recibió más de 1.100 títulos de propiedad para viviendas y servicios públicos

La formalización en Ayacucho comprendió 1.144 títulos y benefició a más de 4.500 personas. Del total, 982 documentos correspondieron a predios destinados a vivienda, mientras que 162 fueron emitidos para terrenos vinculados con equipamiento urbano y servicios públicos.

Una parte de los beneficiarios recibió sus documentos en el distrito de Iguaín, provincia de Huanta, donde cerca de 300 familias accedieron directamente a sus títulos. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, señaló que la entrega forma parte de las acciones para acelerar la formalización de predios y ampliar la seguridad jurídica en distintas zonas del país.

PUEDES VER: Gobierno anuncia cambios en la venta de entradas a Machu Picchu: “Se acabaron las reservas”

lr.pe

Formalización de predios permitirá ampliar infraestructura de educación, salud y seguridad

Los títulos emitidos no se limitaron a inmuebles residenciales. En el sector Educación se formalizaron 21 predios: diez corresponden a instituciones educativas que ya cuentan con infraestructura, mientras que los otros once podrán destinarse a ampliaciones o a nuevas construcciones.

También fueron formalizados seis terrenos para el sector Salud, ubicados en distritos de las provincias de La Mar, Huanta, Huanca Sancos y Parinacochas. A ello se suma un predio en el distrito de Sancos, provincia de Huanca Sancos, transferido formalmente al sector Interior. Esta regularización deja el terreno en condiciones legales para una eventual infraestructura policial o de control y amplía la disponibilidad de espacios saneados para servicios públicos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ayacucho: COFOPRI entrega1.144 títulos de propiedad y formaliza terrenos para colegios, salud y futura comisaría

Ayacucho: COFOPRI entrega1.144 títulos de propiedad y formaliza terrenos para colegios, salud y futura comisaría

LEER MÁS
Cofopri retoma campaña en Ayacucho para destrabar títulos de propiedad de 760 familias: ¿cómo consultar el estado de mi trámite?

Cofopri retoma campaña en Ayacucho para destrabar títulos de propiedad de 760 familias: ¿cómo consultar el estado de mi trámite?

LEER MÁS
Más de 600 familias de Quequeña avanzan en el proceso de titulación de sus viviendas con Cofopri

Más de 600 familias de Quequeña avanzan en el proceso de titulación de sus viviendas con Cofopri

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025