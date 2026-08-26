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Feriados por la visita del papa León XIV: Gobierno analiza días libres en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa por la visita del sumo pontífice

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, indicó que la evaluación se realiza en reuniones coordinadas por el canciller Carlos Espá para preparar la llegada del sumo pontífice y garantizar la seguridad.

El Gobierno del Perú evalúa la posibilidad de establecer feriados regionales y nacionales durante la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.
El Gobierno del Perú evalúa la posibilidad de establecer feriados regionales y nacionales durante la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. | Foto: Andina/Composición LR
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El Gobierno evalúa establecer feriados regionales y, eventualmente, nacionales durante la visita del papa León XIV al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. La medida podría alcanzar a las ciudades incluidas en el recorrido confirmado del pontífice: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, aunque todavía no existe una decisión definitiva sobre las fechas que serían declaradas como días libres.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que la posibilidad se viene analizando en las reuniones de coordinación encabezadas por el canciller Carlos Espá. La evaluación responde a la expectativa por la llegada del sumo pontífice y al desplazamiento de miles de fieles que podrían participar en las actividades programadas durante su estadía en el país.

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¿Qué fechas de noviembre podrían convertirse en feriados por la visita del papa León XIV?

La visita papal se desarrollará durante seis días consecutivos y el Gobierno podría evaluar feriados en función del recorrido que realice León XIV por cada región. Las fechas comprendidas son:

  • Miércoles 11 de noviembre: llegada del papa León XIV al Perú.
  • Jueves 12 de noviembre: segundo día de actividades.
  • Viernes 13 de noviembre: continuidad de la agenda oficial.
  • Sábado 14 de noviembre: actividades previstas durante la visita.
  • Domingo 15 de noviembre: penúltima jornada.
  • Lunes 16 de noviembre: cierre del viaje apostólico.

Gobierno evalúa feriados regionales y no descarta días libres a nivel nacional

Sheput indicó que se contempla la aplicación de feriados regionales vinculados directamente con las ciudades que recibirán al pontífice. Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa forman parte del itinerario confirmado, mientras también se ha mencionado la posibilidad de incorporar Cajamarca, aunque esta última visita todavía no está definida.

El titular del MTPE agregó que también podría considerarse algún feriado de alcance nacional, pero esta alternativa continúa en evaluación. Las autoridades coordinan las actividades, la seguridad y la logística necesarias para recibir a los asistentes que llegarían desde distintas partes del país y del extranjero.

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