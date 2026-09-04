La Asamblea General de la ONU aprobó el 4 de septiembre la resolución “Corregir el mapa”, impulsada por Togo, que busca modificar proyecciones cartográficas para reflejar mejor el tamaño de los continentes. | Ilustración LR/Equal Earth/ChatGPT

La Asamblea General de la ONU aprobó el 4 de septiembre la resolución “Corregir el mapa”, impulsada por Togo, que busca modificar proyecciones cartográficas para reflejar mejor el tamaño de los continentes. | Ilustración LR/Equal Earth/ChatGPT

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La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el viernes 4 de septiembre la resolución “Corregir el mapa”, un proyecto impulsado por Togo a nombre del Grupo Africano que busca transformar las proyecciones cartográficas actuales para reflejar con precisión el tamaño real de los continentes. Aunque la iniciativa contó con 164 votos favorables, seis abstenciones y la postura en contra de Estados Unidos, el mandato carece de fuerza jurídica obligatoria para los gobiernos.

El acuerdo cuestiona la hegemonía del gráfico de Mercator, un trazado de 1569 diseñado para navegar que distorsiona las proporciones geográficas al ensanchar las áreas polares como Rusia en detrimento de los territorios ecuatoriales de África, América Latina o el sudeste asiático. "Un mundo justo comienza con un mapa justo", afirmó el canciller togolés Robert Dussey previo al sufragio en la ONU.

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La ONU aprobó la resolución "Corregir el mapa" impulsada por Togo. Foto: Equal Earth

¿Por qué la ONU impulsa un nuevo mapa mundial y cuál es el apoyo de Francia?

La Organización de las Naciones Unidas evalúa adoptar la proyección cartográfica Equal Earth, concebida en 2018 por Bojan Šavrič, Tom Patterson y Bernhard Jenny para garantizar la equivalencia de áreas en atlas y materiales educativos. Diseñado por Gerardus Mercator en 1569, el modelo tradicional preserva los rumbos de navegación, pero agranda desproporcionadamente a potencias territoriales como Estados Unidos, Rusia o China. En contraste, esa propuesta ajusta las proporciones reales de cada continente, mostrando a África 14 veces más extensa que Groenlandia.

El problema de Mercator es proyectar la esfera terrestre en un plano, estirar las regiones cercanas a los polos y reducir las cercanas al ecuador. Eso hace que África parezca similar en tamaño a Groenlandia. Foto: Ilustración LR/BBC

La Unión Africana promueve esta modificación con el objetivo de corregir sesgos históricos en la percepción económica, cultural y política del sur global. En marzo, su comisionada Amma Twum-Amoah calificó el cambio como un acto de justicia cognitiva y añadió que "África ahora exige ser vista a su verdadera escala: geográfica, histórica, moral, cultural, económica, diplomática y globalmente". Tras la petición formal formulada por Togo en abril, la Asamblea General de la ONU inició consultas informales sobre el proyecto de resolución en julio.

Francia respaldó oficialmente la iniciativa tras los anuncios emitidos por su ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, mediante la cadena pública France 24. El canciller galo confirmó que su nación abandonará la visión clásica de Mercator y afirmó que "las distorsiones acaban arraigando en la percepción" y que "ha llegado el momento de corregirlas". Aunque la representación tradicional continuará vigente en el ámbito marítimo y aéreo debido a sus ventajas analíticas, el estándar de Tierra de Igualdad busca sustituirla en publicaciones oficiales, plataformas digitales e instituciones de enseñanza.

El nuevo estándar promueve la proyección Equal Earth (creada en 2018), que muestra las proporciones reales de las masas continentales sin distorsionar sus tamaños relativos. Foto: Ilustración LR/ChatGPT

¿Cuándo llegará el mapa de Equal Earth a los colegios del mundo?

La resolución de las Naciones Unidas pide a gobiernos, escuelas y empresas tecnológicas incluir mapas territoriales más proporcionales. Aunque la ONU no puede exigir el cambio simultáneo en las aulas globales, cada país evaluará adaptar sus currículos académicos de geografía. Por esa razón, el reemplazo de las representaciones tradicionales avanzará de forma paulatina según las normativas de cada nación.

Togo busca liderar esta transición educativa tras la votación oficial. "En las aulas necesitamos cambiarlo para dar ejemplo a todos los países del mundo", afirmó Robert Dussey, cuyo gobierno planea renovar los libros escolares antes de finalizar 2026. Paralelamente, la Unión Africana instó a sus miembros a incorporar la proyección Equal Earth en los programas educativos nacionales.

El proceso requiere articular esfuerzos entre estados, entidades multilaterales y plataformas tecnológicas de localización o GPS. Aunque la Comisión de la Unión Africana apoyará la coordinación durante los próximos meses, no habrá un mapamundi único ni obligatorio. El nuevo diseño ganará terreno paulatinamente, mientras Mercator mantendrá sus usos específicos.