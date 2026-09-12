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Temblor en Perú hoy, 12 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP

Temblor en Perú hoy, sábado 12 de septiembre: conoce dónde ocurrió el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según el reporte del IGP.

Temblor en Perú hoy, 11 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy, 11 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP | Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, sábado 12 de septiembre del 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.

Temblor en Perú EN VIVO HOY, viernes 11 de septiembre de 2026

20:15
11/9/2026

Movimiento telúrico en Cañete

Fecha y Hora Local: 11/09/2026 17:47:09

Magnitud: 3.5

Profundidad: 52km

Latitud: -12.56

Longitud: -76.83

Intensidad: II-III

Chilca Referencia: 11 km al SO de Chilca, Cañete - Lima

20:14
11/9/2026

Sismo en Moquegua

Fecha:11/09/2026 12:27:41

Mag:3.4

Prof:9km

Lat:-16.75

Long:-71.17

Int:II-III La Capilla

Ref:1 km al NE de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moquegua

07:39
11/9/2026

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 3.8 remeció Vitor

Un sismo de magnitud 3,8 se registró a las 7.18 a. m. de hoy en Arequipa. El movimiento tuvo su epicentro a 9 kilómetros al oeste de Vitor, en la provincia del mismo nombre.

- Profundidad: 15 km

- Latitud: -16.49 Longitud: -72.02

- Intensidad: II - III Vitor

- Referencia: 9 km al oeste de Vitor, Arequipa

07:35
11/9/2026

¿Qué hacer después de un sismo?

• Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.
• Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.
• Auxilia a los heridos.
• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.
• Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.

07:35
11/9/2026

¿Qué información publica el IGP después de un sismo?

Los reportes sísmicos del IGP permiten conocer datos como la magnitud, ubicación del epicentro, profundidad y hora en la que ocurrió un movimiento. Esta información permite identificar las características de cada evento registrado en el territorio peruano.

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