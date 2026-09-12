Temblor en Perú hoy, 12 de septiembre: últimos sismos, magnitud y epicentro según el IGP

• Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

• Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

• Auxilia a los heridos.

• Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca de casas que han sido afectadas por el sismo.

• Si estás cerca del mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.