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Aparecen tres menores reportados como secuestrados en Cajamarca: PNP investiga presunto autosecuestro

Los menores de 17, 11 y 8 años aparecieron esta mañana en la comisaría del sector, luego de haber sido buscados intensamente durante la madrugada. El caso está en investigación, pero no se descarta la hipótesis del autosecuestro por un móvil económico.

Los menores aparecieron sin signos de haber sido violentados
Los menores aparecieron sin signos de haber sido violentados | Composición LR / La República
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Tres menores de edad que fueron reportados como secuestrados la noche del último viernes en el caserío de Malcas, distrito de Condebamba, provincia Cajabamba (Cajamarca), reaparecieron la mañana de este sábado 12 de septiembre sin signos de haber sido violentados, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP) a La República.

Los infantes, entre los que se encuentra una adolescente de 17 años, una niña de 11 y otro de 8, se apersonaron por su cuenta a la comisaría rural de Cauday al promediar las 6.00 a. m. tras ser liberados por su presunto raptor, luego de que durante la madrugada se desplegara un operativo de búsqueda con la participación de efectivos de la PNP, personal de Serenazgo y rondas campesinas, entre otras autoridades.

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¿Cómo se habría producido el presunto secuestro?

Según explicó a este medio el brigadier de la PNP Héctor Cumpa Paredes, comisario de la dependencia policial de Cauday, el presunto secuestro fue reportado a las 9.00 p. m. El relato reconstruido indica que los menores se encontraban deambulando por la localidad de Malcas en busca de un local para reparar la laptop de la adolescente de 17 años cuando fueron interceptados por un vehículo particular.

Sin proferir amenazas, la persona que conducía la unidad les habría hecho abordar el vehículo y los transportó hasta la ciudad de Cajabamba, a unos 30 minutos del lugar. Desde esta localidad, luego se enviaría un mensaje al celular de la madre de la adolescente con una fotografía de los tres menores arrodillados y con las manos amarradas, junto a un mensaje que exigía el pago de S/150.000 para no atentar contra sus vidas. El mensaje provino desde el teléfono de la propia adolescente.

Caso está en investigación, pero no se descarta autosecuestro

La información alertó de inmediato a autoridades de la zona y, tras solicitar apoyo para la geolocalización desde Lima, la PNP identificó a Cajabamba como el punto de ubicación referencial del teléfono. Sin embargo, al llegar a la zona buscaron a los menores sin éxito hasta casi las 4.30 a. m. La búsqueda se suspendió para retomarse esta mañana, pero al promediar las 6.00 a. m. los menores aparecieron en la comisaría de Cauday por su cuenta, afirmando haber sido liberados cerca del lugar.

El brigadier Cumpa confirmó que los menores, quienes son primos hermanos, aparecieron sin signos de haber sido violentados, pero igualmente fueron sometidos a exámenes médicos antes de ser entregados a sus familiares.

Asimismo, por la información recabada hasta el momento, no descartó la posibilidad de que se haya tratado de un autosecuestro, aunque precisó que eso lo determinarán las investigaciones a cargo de la Unidad Especializada de Secuestros de Cajamarca. "Se está viendo que puede ser un autosecuestro, la mayor es la que sabe más, pero primero se tiene que investigar bien", afirmó.

La información preliminar recogida por este medio tras conversar con otras autoridades de la zona con conocimiento del caso apunta a que, anteriormente, la adolescente de 17 años habría realizado un depósito de S/7.000 a un tercero no identificado y por motivos que aún se desconocen. En ese contexto, la simulación de un secuestro habría servido para obtener más dinero. No obstante, serán las investigaciones las que determinen lo que realmente ocurrió con los menores.

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