Alianza Lima vs Universitario EN VIVO: hora y canal del clásico del fútbol peruano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Eryc Castillo y Gianluca Lapadula son los goleadores de ambos equipos en el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composiión LR

Eryc Castillo y Gianluca Lapadula son los goleadores de ambos equipos en el Torneo Clausura 2026. Foto: Liga 1/composiión LR

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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO juegan HOY sábado 12 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego del empate 1-1 ante Juan Pablo II, el equipo blanquiazul se alista para afrontar el clásico del fútbol peruano ante Universitario en Matute con el objetivo de escalar posiciones en la tabla. Los dirigidos por Héctor Cúper también llegan a este partido tras igualar de local 2-2 ante Comerciantes Unidos y saben que un triunfo ante Alianza Lima significaría tomar el primer lugar del Torneo Clausura.

Horarios por país del partido Alianza Lima vs Universitario

El duelo entre Alianza Lima y Universitario se disputará este sábado 12 de septiembre, desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (domingo 13/09)

Canal para ver Alianza Lima vs Universitario

El partido entre Alianza Lima y Universitario, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega el Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en el estadio Alejandro Villanueva. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 33.000 espectadores.

Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: posibles formaciones

Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor, Pavez; Castillo, Vélez, Gentile y Girotti.

Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Huamán; Gaibor, Pavez; Castillo, Vélez, Gentile y Girotti. Universitario: Romero; Fara, Riveros, Di Benedetto; Requena; Polo, Quiroz, Concha, Inga; Lapadula y Valera.

Pronóstico de Alianza Lima vs Universitario

Las principales casas de apuestas dan como ligero favorito a Alianza Lima sobre Universitario.

Betsson: gana Alianza Lima (1,95), empate (3,25), gana Universitario (3,85)

Betano: gana Alianza Lima (2,05), empate (3,10), gana Universitario (3,90)

Bet365: gana Alianza Lima (2,00), empate (3,10), gana Universitario (4,20)

1XBet: gana Alianza Lima (2,01), empate (2,90), gana Universitario (4,32)

Caliente: gana Alianza Lima (2,04), empate (3,05), gana Universitario (3,95)

Doradobet: gana Alianza Lima (2,10), empate (2,90), gana Universitario (4,33).

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