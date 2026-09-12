Precio del dólar hoy en Perú, sábado 12 de septiembre: ¿a cuánto está el tipo de cambio?
Conoce el precio del dólar hoy, sábado 12 de septiembre, en Perú. Revisa el cierre del tipo de cambio, la cotización en bancos, Sunat y el mercado paralelo.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, sábado 12 de setiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,345 la compra y S/3,365 la venta. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 12 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, viernes 11 de septiembre, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 11 de septiembre?
• Compra: S/3,367
• Venta: S/3,373
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este viernes 11 de septiembre
El tipo de cambio para este viernes 11 de septiembre abrió en S/3,3733, según el portal económico Bloomberg.
¿Qué es el dólar Ocoña?
El dólar Ocoña también conocido como tipo de cambio informal, hace referencia al “dólar de la calle” que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio.
Su nombre se da en alusión al jirón Ocoña, ubicado en el Centro de Lima, en el cual en los años ochenta se instalaron las primeras casas de cambio.