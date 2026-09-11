Vecinos y efectivos policiales han solicitado intensificar la búsqueda del suboficial en el cauce del río Mayo, incluyendo la participación de buzos y patrullajes especializados en la zona. | Foto: composición LR

Vecinos y efectivos policiales han solicitado intensificar la búsqueda del suboficial en el cauce del río Mayo, incluyendo la participación de buzos y patrullajes especializados en la zona. | Foto: composición LR

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Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanece desaparecido luego de que la embarcación en la que se encontraba se volcara en el río Mayo, en la región San Martín. El hecho ocurrió a la altura del sector Huairuro, en el distrito de Juan Guerra, durante una jornada en la que el agente realizaba labores de pesca.

El agente fue identificado como Máximo Teófilo González Angulo, de 31 años. Tras caer al agua, desapareció en el caudal del río y, hasta el cierre de la información proporcionada, no había sido ubicado. Residentes de la zona y efectivos policiales solicitaron reforzar las acciones de búsqueda en el área.

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¿Cómo ocurrió la desaparición del suboficial de la PNP en el río Mayo?

González Angulo prestaba servicios en la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP y se encontraba en su día de descanso cuando acudió a las riberas del río Mayo para realizar pesca artesanal. Durante la actividad, abordó una pequeña embarcación y utilizaba una red conocida como tarrafa.

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el bote perdió estabilidad y terminó volteándose. El suboficial cayó al agua mientras llevaba botas de hule y, según los presentes, fue arrastrado por la corriente del río. En pocos instantes dejó de ser visto en la superficie, sin que las personas que se encontraban cerca pudieran auxiliarlo a tiempo.

Intensifican la búsqueda del policía desaparecido en el sector Huairuro

Tras conocerse la desaparición del suboficial, los pobladores del sector Huairuro y sus compañeros de la Policía Nacional solicitaron a las autoridades reforzar el operativo para ubicarlo. Las acciones se concentran en el cauce del río Mayo y en las zonas cercanas al punto donde se produjo el accidente.

También se pidió la participación de la Policía Salvavidas para incrementar los patrullajes en el río. Dentro de las acciones previstas figura la incorporación de buzos especializados y brigadas de rescate, que realizarían recorridos por distintos sectores del cauce y las riberas en busca del efectivo policial.