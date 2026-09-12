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Una captura efectuada por la Policía Nacional (PNP) vincula el negocio ilícito de la extorsión con un personaje de la escena musical. Los agentes detuvieron a Pablo Pillaca (31), alias Pillaca, un conocido cantante de cumbia que habría sido el encargado de manejar el dinero proveniente del cobro de extorsiones a transportistas en Lima Sur.

La detención de Pillaca se produjo junto a la de Roberto Ortiz (49), alias Viejo Rufy, y Ronald Echevarría (45), alias Ronal, tras seguir el rastro del dinero retirado por el presunto delito de extorsión en distritos como Villa María del Triunfo. Los tres son sindicados de integrar la banda delictiva Los Malditos del Sur, una facción criminal vinculada a Los Trujillanos, según informó el Ministerio del Interior.

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Cantante de cumbia habría administrado cuentas de extorsionadores

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, refirió a Panamericana Televisión que los presuntos integrantes de esta red criminal retiraban grandes cantidades de dinero a partir de los depósitos por extorsión que recibían diariamente y que podían alcanzar sumas de hasta S/10.000. El retiro se efectuaba con la intención de bloquear la ruta del dinero.

Pese a ello, los efectivos rastrearon a los sujetos y articularon acciones para detectar sus movimientos. En medio de la investigación, se identificó a Pablo Pillaca (31), alias Pillaca, como una de las personas que habría fungido como broker o administrador de cuentas junto a los otros detenidos. La sorpresa fue mayor al conocer que esta persona era un artista conocido que se promocionaba como cantante de cumbia en las redes sociales.

Detenido tendría vínculos con sujeto recién excarcelado

La investigación policial también permitió identificar que Pillaca tendría vínculos con un sujeto que recién fue liberado del penal de Cochamarca, en Pasco. “Como se puede apreciar en redes sociales, es promovido, tiene (como) su manager al alias Pitbull, un conocido delincuente que fue procesado por organización criminal, asociación ilícita para delinquir, y tiene denuncias por extorsión, tenencia ilegal de armas”, aseguró Obando.

Este último hombre recuperó su libertad cuando un juzgado de Trujillo determinó que las pruebas de la Fiscalía eran insuficientes para procesarlo por sicariato agravado, según informó Panamericana. Para la Policía, alias Pitbull sería quien lideraría ahora la banda criminal dedicada al delito de extorsión en Lima Sur. Las investigaciones continuarán su curso para determinar la responsabilidad específica de los detenidos.