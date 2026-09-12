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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 12 de septiembre, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, sábado 12 septiembre.
Consulta el horóscopo de hoy, sábado 12 septiembre. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 12 de septiembre? Revisa el horóscopo de este sábado del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del sábado 12 de septiembre?

  • Aries: No puedes acelerar procesos ni presionar por resultados que están tornándose lentos. Al final todo saldrá bien y solo tienes que esperar. Asiste a esa reunión con amistades, la pasarás muy bien.
  • Tauro: Descubrirás que alguien no fue honesto con las cosas que dijo y tratarás de confrontarlo. Aunque intente manipularte ya no caerás en sus engaños y decidirás tomar distancia. Será lo mejor.
  • Géminis: Es posible que surjan algunos impedimentos para realizar ese viaje que tenías planificado. Organízate bien para que puedas evitarlo. En el amor, expresa lo que sientes. No te reprimas.
  • Cáncer: No descartes esa gestión laboral que implica ganancias inmediatas. Necesitas saldar varios pendientes económicos y ese dinero que ganarías sería de mucha ayuda. Valdrá la pena el sacrificio.
  • Leo: Un familiar te confiará los problemas que afronta un ser querido y tratarás de hacer algo por ayudarlo. En el amor, no permitas que el amor entre esa persona y tú se muera. Expresa tus sentimientos.
  • Virgo: Destacarás por tu trabajo, es posible que recibas un reconocimiento y nuevas propuestas que conviene aceptar. En el amor, aclaras las diferencias y pondrás condiciones para poder continuar.
  • Libra: Esa persona que consideras quiere hacerte daño no está pensando en atacarte como lo imaginas. No necesitas estar constantemente en alerta, puesto que esto te genera un estrés desgastante.
  • Escorpio: Se pospone una actividad que habías planificado con algunas amistades, aprovecha el tiempo libre para avanzar los pendientes que tienes a nivel laboral. En el amor, no pongas tantas barreras.
  • Sagitario: La pérdida de ese negocio o proyecto ha generado inestabilidad financiera. Te verás obligado a limitar tus gastos de manera temporal. En el amor, no intentes ejercer dominio sobre tu pareja.
  • Capricornio: Temas documentarios que pensaste no resolver empiezan a acelerarse. En el amor, aclaras las diferencias que tenías con tu pareja y se decidirán por asistir a una reunión donde se divertirán.
  • Acuario: Luego de un fuerte conflicto familiar buscarás aclarar las diferencias intentando escuchar y comprendiendo a las partes involucradas. Limarás toda aspereza y volverá la tranquilidad.
  • Piscis: Te incomoda que un familiar constantemente te recrimine por tus decisiones y esto te podría conducir a un conflicto que generaría mucha división. Evita pleitos y trata de mantener la armonía.
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