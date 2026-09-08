Cae suboficial FAP, acusado de ser autor intelectual de una banda criminal

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El suboficial de tercera de la Fuerza Aérea del Perú, Moisés Isaác Héctor Herrera Flores, fue detenido en el Callao, tras ser señalado como autor intelectual y cabecilla de una banda criminal dedicada a cometer robos agravados. Dos de sus cómplices, que también fueron detenidos, terminaron delatándolo, informó la Policía.

Alias Angelito, como es conocido este militar de 26 años, fue arrestado en su vivienda del asentamiento humano Alfredo Villa Calderón, ampliación Mza. A-1, lote 1. Previamente habían sido capturados Michael Kevin Rojas Matos (32), alias Peluche, y Carlos Adolfo Zevallos Aguilar (28), alias Chato Martillo.

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Los tres son integrantes de la banda Los Malandros del Barrio, informó el jefe de la División de Investigación Contra la Criminalidad, coronel Javier Suárez Tiburcio.

El operativo comenzó a las 9.45 p. m. de la noche del último lunes cuando el ciudadano peruano Dante Gordillo Viton fue víctima de un robo a mano armada por parte de Peluche y Chato Martillo.

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Ellos habían pactado con el agraviado en comprarle su automóvil, pero no cumplieron con el trato, le apuntaron en el acto con un arma de fuego, le sustrajeron gran cantidad de dinero y se dieron a la fuga.

Personal del área de inteligencia del E-5 Norte Divicc-Dirincri procedió a planificar la operación policial y lograron la captura de los autores del robo agravado. Al ser interrogados, según los investigadores, confesaron voluntariamente que el autor intelectual era el alias Angelito. Cuando llegaron a su casa, este suboficial de la FAP en actividad no opuso resistencia.

Ahora son investigados por los delitos contra el patrimonio (robo agravado), contra la seguridad pública (uso o porte de arma de fuego y municiones) y contra la tranquilidad pública (banda criminal).

A los integrantes de esta banda les incautaron una pistola FMK con número de serie BB13360, equipos celulares y 16 mil soles.

En tanto, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó que la Policía Nacional ejecuta diariamente operativos en todo el país para retirar armas de fuego de circulación y evitar que lleguen a manos de delincuentes, como parte de las acciones preventivas frente a la criminalidad.



Tras supervisar anoche un operativo policial de rastrillaje en Santa Anita, el titular del sector Interior señaló que sacar estas armas de las calles contribuye directamente a prevenir el sicariato, homicidios, asaltos y otros delitos violentos que ponen en riesgo la vida y seguridad de la ciudadanía.



"Todos los días nuestra Policía Nacional saca de circulación estas armas del mercado del tráfico criminal, que alimenta delitos como el sicariato y la extorsión. Estas armas serán verificadas para determinar si fueron utilizadas en algún crimen y, posteriormente, serán internadas en Sucamec", afirmó el ministro.

La PNP viene realizando acciones de control e identificación de personas y vehículos en diferentes puntos de Lima, con el objetivo de prevenir delitos, detectar personas vinculadas a actividades ilícitas y reforzar la presencia policial en zonas estratégicas.

Estas acciones se desarrollan en el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana.



