Jorge Muñoz Wells vuelve a la carrera por Miraflores: "Me indigna cómo está el distrito"

Muñoz Wells ha criticado a sus competidores, a quienes considera la continuidad de la actual gestion de Canales. | La República | Difusión

Muñoz Wells ha criticado a sus competidores, a quienes considera la continuidad de la actual gestion de Canales. | La República | Difusión

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Jorge Muñoz Wells, dos veces alcalde de Miraflores y exalcalde metropolitano de Lima, busca regresar a la comuna miraflorina en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 como candidato de Avanza País. En entrevista con La República, en el marco del ciclo 'Elige Bien 2026', el candidato cuestionó el estado actual del distrito —seguridad, limpieza y espacios públicos deteriorados, entre ellos el complejo deportivo Niño Manuel Bonilla— y presentó los ejes de su plan de gestión: retomar la escucha vecinal, recuperar la infraestructura deportiva y relanzar los mecanismos de seguridad ciudadana implementados en gestiones anteriores.

—Alejandro Céspedes García: Señor Muñoz, ¿por qué quiere volver a ser alcalde de Miraflores?

—Jorge Muñoz Wells: La razón es regresar a Miraflores con la experiencia que se tiene para poder recuperar muchas de las cosas que hoy en día están deterioradas en el distrito. Yo soy un vecino más, y a mí me indigna encontrar cómo está Miraflores. Ha perdido liderazgo en seguridad, la limpieza no es la de antes, hay gente que duerme en los parques, tenemos una serie de bienes deteriorados, como por ejemplo el Complejo Deportivo Niño Héroe Manuel Bonilla. Entonces, en esta oportunidad, la intención es poder regresar para servir y dar lo mejor de uno.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué es lo que haría primero?

—Jorge Muñoz Wells: Tú acabas de decir algo muy importante: casi siete de cada diez vecinos miraflorinos se sienten divorciados o alejados de la municipalidad. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es escucharlos, abrir las puertas e invitarlos a construir lo que debe ser una verdadera ciudad, una verdadera municipalidad, en conjunción con los vecinos. Por ejemplo, escucharlos todos los miércoles en las mañanas, retomando esa buena práctica que se llamó 'Gobernando con los Vecinos'. Pero, adicionalmente, tener audiencias trimestrales en los parques, con rendición de cuentas. En suma, lo que buscamos es recuperar el orgullo del miraflorino para, sobre esa base, no quedarnos en el pasado sino mirar hacia el futuro y hacia lo que necesita el distrito.

—Alejandro Céspedes García: Hablando del futuro: sabemos que Miraflores es un destino turístico para los extranjeros, pero también para el propio limeño. ¿Cuál es su visión sobre los espacios públicos?

—Jorge Muñoz Wells: El espacio público es, por naturaleza, el lugar donde se comienza a construir la ciudadanía. Es un espacio donde la gente debería poder disfrutar de una manera amplia y adecuada. Nuestra misión va a ser justamente utilizarlo bien, construir esa ciudadanía de la que hablamos. Son los lugares más democráticos que pueden existir en el distrito, y esa es la intención que tenemos: trabajar para tenerlos en muy buen nivel y que la gente pueda disfrutarlos.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué va a hacer con el Estadio Bonilla, que ahora mismo está venido a menos?

—Jorge Muñoz Wells: No solo está venido a menos, es lamentable su situación. Hoy en día es un hueco, y dentro de esa cancha de fútbol hay basura, desmonte y autos abandonados. El coliseo también está sumamente deteriorado. Pero lo más triste es encontrar, en el frontis del estadio, justo detrás de la tribuna principal, autos abandonados que ni siquiera son de la municipalidad. Algunos sí lo son, pero hay otros que son de terceros.

—Alejandro Céspedes García: ¿Y qué van a hacer al respecto?

—Jorge Muñoz Wells: Recuperar ese espacio. Hoy en día se le ha entregado a una empresa brasileña para hacer un centro de convenciones, y esa no es la naturaleza del bien. La naturaleza del bien es que sea un espacio deportivo: recuperar la cancha, recuperar el coliseo, hacer que los miraflorinos podamos utilizar correctamente ese lugar.

—Alejandro Céspedes García: ¿Eso quiere decir que se va a cumplir con el contrato que se tenía, por ejemplo, con Intercorp para la actualización del Estadio Bonilla?

—Jorge Muñoz Wells: Ese contrato que mencionas fue dado en otra gestión. La gestión que ya está terminando hizo un nuevo contrato y entregó ese espacio, como un centro de convenciones, a esta empresa brasileña. Entonces hay que desarmar lo que está mal hecho y buscar que finalmente sea un espacio deportivo.

—Alejandro Céspedes García: ¿Qué va a pasar con el Cuartel San Martín?

—Jorge Muñoz Wells: El Cuartel San Martín es un tema que corresponde a los privados; ahí la municipalidad no se puede meter. Ellos tenían un proyecto para desarrollar un complejo habitacional y comercial, muy bien estructurado, pero lo dejaron en el tiempo, después lo cambiaron, y sigue en manos de los privados.

—Alejandro Céspedes García: En este ciclo de discusión electoral con candidatos he hecho preguntas por TikTok a los vecinos. Una de ellas, que se identifica como Majo, preguntaba qué va a hacer con las playas, porque los surfistas —no solo de Miraflores, sino de distintos lugares de la ciudad— están preocupados porque el espacio está muy deteriorado y abandonado.

—Jorge Muñoz Wells: Es cierto. Todo el malecón de la parte baja está deteriorado, hay zonas carcomidas. Es verdad que, en principio, ese malecón corresponde a la autoridad del Proyecto Costa Verde, pero es la municipalidad distrital la que tiene que impulsar las mejoras ahí. Hay zonas donde había canchitas de fulbito tan deterioradas como el coliseo Niño Manuel Bonilla. Tenemos que recuperar esas canchas, recuperar el malecón, dar seguridad a las personas que van a hacer surf y facilitar que la gente disfrute de la playa. Somos privilegiados los limeños porque esta es la única capital del continente que mira hacia el mar, y tenemos un mar bellísimo que hay que disfrutar. El problema es que muchas veces no lo disfrutamos por falta de facilidades.

—Alejandro Céspedes García: La seguridad es otro de los temas que ha preocupado. ¿Cómo va a tratar el tema de la inseguridad en el distrito?

—Jorge Muñoz Wells: Con liderazgo. Eso es lo más importante. El alcalde no es el ministro del Interior ni el comisario del distrito, pero es quien tiene que impulsar todo esto para que haya efectivamente mejor seguridad. ¿De qué sirve tener cámaras si no hay liderazgo? Vamos a trabajar con las dos comisarías del distrito, con la división de investigación criminal —la Dincri adscrita a Miraflores—, con los fiscales, los jueces de paz, los bomberos, con todos los actores de la seguridad. Nos vamos a reunir semanalmente, viernes a viernes, para ponernos tareas. Ya lo hicimos antes y nos trajo buenos resultados; queremos hacerlo de nuevo.

Por ejemplo, teníamos en las calles una red de vecinos vigilantes que incorporaba a los lustrabotas, a los cambistas, a las personas que reparten delivery y periódicos. Esa red ayudaba a detectar situaciones y alimentaba nuestro mapa del delito. Hoy no existe nada de eso. Todo esto será parte de un plan de acción ambicioso que ya sabemos cómo ejecutar, porque ya lo hicimos, con un buen equipo de trabajo, para recuperar el liderazgo en seguridad ciudadana.

—Alejandro Céspedes García: Actualmente usted compite con dos personas que ya han estado en gestiones anteriores: el candidato de Somos Perú, que es el actual gerente del alcalde Canales, y el candidato de Renovación Popular, el señor Cantella, gerente de Deportes. ¿Qué lo diferencia de ellos? ¿Por qué los vecinos de Miraflores deberían apostar por su candidatura?

—Jorge Muñoz Wells: Por la experiencia y por la capacidad. He sido dos veces alcalde de Miraflores, alcalde metropolitano y también regidor, y hay una gran diferencia con relación a los otros dos candidatos. Además, nuestras propuestas están comprobadas: no somos un salto al vacío, pero tampoco somos el continuismo, porque la gestión actual es de Renovación Popular. Ellos van con un candidato formal, el señor Cantella, pero también con un candidato encubierto, que es el actual teniente alcalde de Canales. Lo curioso es que hay dos representantes —uno formal y otro encubierto— del continuismo, y nosotros no representamos eso. Representamos la experiencia, la capacidad, y además vamos a hacer auditorías muy importantes para poner sobre la mesa lo que se hizo bien y lo que no, y que haya las correcciones correspondientes.

—Alejandro Céspedes García: Hay muchas personas adultas mayores en Miraflores que temen el incremento de los impuestos. ¿Cómo va a dialogar con los adultos mayores?

—Jorge Muñoz Wells: Siempre con equilibrio. Yo tengo mucho respeto por el adulto mayor. En el distrito les hemos construido casas, hemos tenido actividades muy cercanas, hemos dado facilidades, y esta vez no va a ser la excepción. Hay que escuchar las necesidades y, como lo he dicho varias veces, darle a cada quien lo que le corresponde —no son palabras mías, sino de Santo Tomás de Aquino—. Hay que cumplir con esto sabiendo cuáles son las necesidades y buscando soluciones para ellas.

—Alejandro Céspedes García: ¿Cómo planea sortear las campañas que seguramente ocurrirán en las próximas semanas?

—Jorge Muñoz Wells: Ya vienen ocurriendo. Por ejemplo, nos han quitado paneles de las calles, hay una guerra sucia cotidiana en las redes, con mentiras y posverdad. Se han inventado cosas: fuimos a verificar el estado del estadio, el coliseo y todo el complejo Niño Manuel Bonilla, hicimos un sobrevuelo con dron y, tres horas después, inventaron que yo había agredido violentamente a una serena. Son mentiras. También tengo al representante principal de Renovación Popular insultándome, diciendo cosas que no son verdad. Con mentiras no se construyen las cosas. Aprovecho para decir que hay que presentar propuestas: la gente necesita propuestas, no mentiras ni agresiones. Que se revisen las mejores propuestas, que se vea quién tiene las mejores capacidades, y que sean los vecinos quienes elijan de la mejor forma a quien los pueda conducir a una mejor calidad de vida.

Hoy me indigna la situación de Miraflores, la falta de una verdadera calidad de vida. Yo soy una persona que ha transitado por temas municipales durante varios años, y el alcalde ni siquiera me escucha; he tratado de hablar con él varias veces y no he tenido la oportunidad. A nadie escucha, en realidad. Por eso quiero convertirme en una persona que pueda escuchar y transformar junto con todos los vecinos, respetando a todos por igual, porque, como dije, el eje central de nuestro accionar es el ciudadano, es el vecino.