Real Madrid vs Inter EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Champions League

Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: LaLiga/Serie A/composición LR

Real Madrid e Inter de Milán se enfrentan en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: LaLiga/Serie A/composición LR

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Real Madrid vs Inter EN VIVO juegan HOY martes este 8 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), por la Champions League. El partido se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por José Mourinho afrontará su debut en la fase de liga en la Champions League. Real Madrid recibirá a Inter de Milán en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada. Actualmente, el cuadro español se encuentra luchando por el primer lugar de LaLiga, mientras que el actual campeón del fútbol italiano es uno de los líderes en la Serie A.

Horarios por país del partido Real Madrid vs Inter

El duelo entre Real Madrid e Inter se disputará este martes 8 de septiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Canal para ver Real Madrid vs Inter

El partido entre Real Madrid e Inter por la Champions League será transmitido por la señal de ESPN. De igual forma, se podrá visualizar por Disney+ Premium de manera online.

Estadio donde se juega el Real Madrid vs Inter

Real Madrid e Inter disputarán este encuentro en el estadio Santiago Bernabéu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 83.000 espectadores.

Pronóstico de Real Madrid vs Inter

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Real Madrid sobre Inter.

Betsson: gana Real Madrid (1,65), empate (4,35), gana Inter (4,95)

Betano: gana Real Madrid (1,62), empate (4,30), gana Inter (5,00)

Bet365: gana Real Madrid (1,60), empate (4,33), gana Inter (5,00)

1XBet: gana Real Madrid (1,64), empate (4,53), gana Inter (5,13)

Caliente: gana Real Madrid (1,63), empate (4,65), gana Inter (4,75)

Doradobet: gana Real Madrid (1,60), empate (4,50), gana Inter (5,00).

Alineaciones Real Madrid vs Inter: posibles formaciones

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomandé, Díaz, Vinicius Jr y Mbappé.

Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham; Diomandé, Díaz, Vinicius Jr y Mbappé. Inter: Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Carlos Augusto; Thuram y Martínez.

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