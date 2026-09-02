¿Buscas capacitarte? SENCICO ofrece cursos desde S/35 para trabajadores, emprendedores y público en general

Los cursos abarcan instalaciones, metrados y seguridad en obra, permitiendo a los participantes reforzar competencias y adquirir nuevas especialidades en el sector construcción. | Foto: composición LR

Los cursos abarcan instalaciones, metrados y seguridad en obra, permitiendo a los participantes reforzar competencias y adquirir nuevas especialidades en el sector construcción. | Foto: composición LR

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El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) cuenta con cursos teórico-prácticos desde S/35 dirigidos a trabajadores del sector construcción, técnicos, emprendedores y público en general. La propuesta busca brindar conocimientos que permitan reforzar competencias técnicas o aprender nuevas especialidades vinculadas con esta actividad.

La oferta comprende alternativas presenciales y virtuales, con contenidos relacionados con instalaciones, metrados, diseño y herramientas digitales, entre otras áreas. Además, existen cursos enfocados en seguridad y salud en las obras, una formación que puede complementar la experiencia de quienes ya trabajan en construcción y servir como punto de partida para quienes buscan incorporarse al sector.

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Cursos de SENCICO desde S/35: opciones de capacitación y especialidades disponibles

Dentro de las alternativas de menor costo figura el curso de Vigías, cuyo precio es de S/35. La capacitación aborda temas relacionados con la seguridad y salud en obra, la identificación de peligros y el control de riesgos. También incluye contenidos sobre control de tránsito y aspectos vinculados con el desarrollo personal y laboral.

Otra opción es Seguridad y Salud en Trabajos de Construcción, disponible por S/45. Este curso comprende contenidos sobre las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicadas a la construcción, además de la gestión preventiva de peligros, evaluación de riesgos y controles operacionales. También contempla el uso de equipos de protección personal y colectiva, junto con la señalización utilizada en las obras.

La oferta de SENCICO incluye además cursos como Instalaciones Eléctricas en Edificaciones y Metrados en Edificaciones. A esta lista se suman opciones virtuales relacionadas con herramientas y programas empleados en el sector, entre ellas AutoCAD 2D y 3D, Revit MEP y S10.

Capacitación en seguridad y salud en construcción: cursos para trabajadores y nuevos talentos

Para quienes ya cuentan con experiencia práctica, estos programas permiten complementar los conocimientos adquiridos durante el trabajo con formación técnica. De esta manera, los participantes pueden actualizar procedimientos y reforzar criterios relacionados con la calidad de las labores, el manejo de materiales y herramientas y las prácticas de seguridad en obra.

La capacitación también está dirigida a personas que buscan comenzar en la construcción o ampliar sus habilidades hacia una nueva especialidad. Jóvenes, emprendedores y público en general forman parte de los grupos que pueden acceder a estas opciones para desarrollar conocimientos técnicos orientados a sus objetivos laborales.

SENCICO, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), también desarrolla iniciativas como Mujeres en Acción y la Certificación de Competencias Laborales (CCL). Su oferta incorpora, además, formación profesional técnica y diplomados vinculados con tecnologías recientes y metodologías aplicadas al sector construcción.