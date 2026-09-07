Recibo de luz no tendrá aumento en septiembre para la mayoría: ¿quiénes sí pagarán más?

Luz mantiene su precio en setiembre para la mayoría, pero habrá aumentos en algunas zonas. | Difusión

Luz mantiene su precio en setiembre para la mayoría, pero habrá aumentos en algunas zonas. | Difusión

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Los usuarios domiciliarios y comerciales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) no tendrán variaciones en sus tarifas eléctricas durante setiembre de 2026. Osinergmin informó que, tras la revisión mensual establecida por la normativa, los precios se mantendrán en los mismos niveles de agosto.

Así, desde el 4 de setiembre no habrá aumentos ni reducciones para los usuarios conectados al SEIN. Sin embargo, el panorama será distinto en las localidades que no están conectadas a esta red. En los Sistemas Eléctricos Aislados, las tarifas sí subirán en promedio 0,84% para los usuarios domiciliarios y 1,09% para los comerciales e industriales.

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Precio de la luz se mantiene para usuarios del SEIN

La tarifa eléctrica regulada permanecerá estable este mes para la mayoría de hogares y negocios del país. Sin embargo, esto no significa que todos pagarán exactamente lo mismo en su recibo de luz, pues el monto final también depende del consumo registrado durante el periodo de facturación.

Osinergmin realiza una revisión mensual para determinar si corresponde modificar las tarifas según la evolución de los costos considerados en el sistema eléctrico. Para setiembre, esa evaluación no generó cambios para los usuarios del SEIN. En cambio, quienes reciben electricidad mediante sistemas aislados sí tendrán un ajuste.

¿Por qué subirán las tarifas eléctricas en algunas zonas?

Los incrementos responden a la actualización de los Precios en Barra Efectivos, valores regulados que forman parte del cálculo del costo de la electricidad. Para determinar estos ajustes, Osinergmin considera factores como el Índice de Precios al por Mayor (IPM), el tipo de cambio, el precio del gas natural y los combustibles, además de las cotizaciones del cobre y el aluminio.

En la actualización de setiembre, el regulador señaló que los cambios en los sistemas aislados están relacionados, entre otros factores, con las variaciones del IPM y del precio del diésel.

También se consideran los contratos de suministro entre empresas generadoras y distribuidoras. De esta manera, las tarifas se actualizan de acuerdo con las variables de costos previstas en el marco regulatorio. Así, mientras la tarifa eléctrica permanecerá estable para los usuarios del SEIN, los hogares y negocios de sistemas aislados asumirán los incrementos definidos para este mes.