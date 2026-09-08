Partidos piden al JNE aclarar si alcaldes que buscan reelección encubierta pueden asumir el cargo

Organizaciones políticas instan al JNE aclarar legalidad sobre entrega de credenciales a exalcaldes. | Composición/LR

Organizaciones políticas instan al JNE aclarar legalidad sobre entrega de credenciales a exalcaldes. | Composición/LR

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Durante las reuniones para coordinar el debate municipal de Lima, 14 partidos políticos exigieron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) responder si un alcalde elegido en 2022 puede volver al cargo en 2026.

La alerta surge porque la Constitución prohíbe la reelección inmediata de burgomaestres. Sin embargo, varios exalcaldes postulan como primeros regidores para intentar asumir el sillón municipal mediante la sucesión, lo que configuraría una reelección encubierta.

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Organizaciones políticas solicitan precisar legalidad de la entrega de credenciales a exalcaldes electos en 2022 para este periodo.

En esa línea, las agrupaciones exigieron una aclaración por parte del Jurado Nacional de Elecciones para garantizar que la población vote de manera informada.

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"Conforme a art. 194 de la Constitución Política del Perú, el cual señala la prohibición de la reelección inmediata de alcaldes; no obstante, existe un grave vacío interpretativo por parte del pleno del JNE, que genera una profunda incertidumbre jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la entrega de credenciales de alcalde metropolitano a aquellos candidatos que fueron elegidos como alcaldes en el proceso ERM 2022 y que por mecanismos de sucesión legal (primer regidor) pretenden asumir nuevamente la conducción de un municipio; lo que afectaría el derecho de la ciudadanía de emitir un voto plenamente informado", se lee en el documento.

Asimismo, la representación del APRA propuso incluir una precisión para que el pronunciamiento del tribunal sea la base sobre la cual continúe el diálogo del debate. En el documento se registra esta adición:

"Esto considerando la prohibición constitucional expresa de reelección inmediata de alcaldes, a fin de que, sobre la base de dicho pronunciamiento, se continúe con las negociaciones correspondientes a las reglas para el debate”.

Con esta justificación, las agrupaciones fijaron un plazo límite de tres días para que el organismo electoral tome una decisión oficial.

"Instamos al Pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de tres (03) días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso”.

El pedido obtuvo un respaldo mayoritario de catorce organizaciones que buscan una precisión sobre los candidatos elegibles. En el acta oficial del acuerdo se registra la lista de firmantes:

Visión Perú

Podemos Perú

Pueblo Consciente

Partido Patriótico del Perú

Partido Popular Cristiano

Somos Perú

Demócrata Verde

APRA

FREPAP

Batalla Perú

Avanza País

Alianza para el Progreso

Venceremos

Coalición Transformadora Tierra Verde

Por el contrario, Renovación Popular fue la única agrupación que rechazó la medida al considerar que vulnera la autonomía del tribunal electoral.

"Los que no están de acuerdo: uno. El partido de Renovación Popular Perú señaló su objeción a la mencionada propuesta. Ya que considera la misma como una coacción ante el JNE”, se lee en el documento.

Asimismo, el documento también presenta la postura del partido de Rafael López Aliaga tras la exigencia del bloque mayoritario.

"Dejo constancia de nuestro rechazo a que un grupo de partidos políticos pretenda coaccionar al JNE bajo el pretexto de no continuar con el proceso de las coordinaciones del debate, si el JNE no resuelve lo que pretenden".