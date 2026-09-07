Comisión de Constitución: responsabilizan al Gobierno de Keiko Fujimori por retraso en el debate del pedido de facultades

Diputados de Fuerza Popular y Renovación Popular protagonizaron intercambio de opiniones sobre responsabilidad en el atraso del debate sobre el pedido de facultades. Foto: Presidencia.

Diputados de Fuerza Popular y Renovación Popular protagonizaron intercambio de opiniones sobre responsabilidad en el atraso del debate sobre el pedido de facultades. Foto: Presidencia.

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fue escenario de un cruce de acusaciones por la demora en el trámite del pedido de delegación de facultades que envió el Ejecutivo. El congresista Arturo Alegría, de Fuerza Popular, señaló que la comisión tardó cuatro días en remitir el pedido de opinión a las 12 comisiones que conforman el Parlamento. Frank Krklec, de Renovación Popular, atribuyó el problema a un error del propio Gobierno de Keiko Fujimori, que habría enviado el documento sin un anexo obligatorio.

Alegría explicó que el proyecto llegó a la comisión el lunes 31 de julio, pero recién el jueves cerca del mediodía se remitió a las demás comisiones para que opinen. Para el legislador, ese tiempo resultó excesivo. "Si vamos a necesitar 4 días para enviar 12 documentos a las 12 comisiones (...) La verdad es que creo que es retrasar un poco más", afirmó durante la sesión.

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El congresista añadió que los integrantes del grupo de trabajo parlamentario esperaban una convocatoria más rápida. Según dijo, tras la sesión anterior, los integrantes de la comisión aguardaban que la presidencia los citara el viernes. La idea era conocer el cronograma y el procedimiento con el que se iba a trabajar el pedido de facultades. Esa convocatoria, indicó, no llegó a tiempo.

Krklec salió al frente para defender el trabajo de la comisión. El legislador de Renovación Popular sostuvo que el pedido de facultades llegó recién el lunes en la noche y con observaciones. Recordó que el documento no tenía adjunta el acta del Consejo de Ministros, un requisito que el propio presidente de la Cámara de Diputados advirtió como faltante.

Ese vacío documentario, según el congresista, obligó a corregir el expediente antes de continuar con el trámite. "Yo creo que los plazos están correctos y está avanzando la comisión en el tema de la elaboración del dictamen y debate de la misma", señaló Krklec, quien pidió no generar polémica por el tema.

Alegría también salió al frente por otro flanco. Luego de que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que él preside, enviara su opinión sobre el pedido de facultades, el congresista cuestionó a los diputados de Juntos por el Perú por el tiempo que tomaron para revisar ese mismo informe.

Según dijo, los legisladores de esa bancada alegaron que no pudieron leer un documento de ocho páginas durante el fin de semana. "Eso verdaderamente me resulta irresponsable ante la situación caótica que vive nuestro país", afirmó Alegría, quien calificó la postura de Juntos por el Perú como una muestra de la línea de acción de esa bancada.

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Doce comisiones deberán dar sus informes de opinión respecto al pedido de facultades

La Comisión de Constitución cursó 12 oficios a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. El objetivo es que cada una revise la propuesta de delegación de facultades y remita su opinión según la materia que le corresponde. Con esas respuestas, la comisión buscará armar una base técnica antes de discutir el tema a fondo.

Los oficios llegaron a las comisiones de Economía, Justicia, Energía y Minas, Desarrollo Agrario, Infraestructura, Vivienda y Transporte, Defensa, Producción, Trabajo, Ciencia, Medio Ambiente, Defensa del Consumidor, Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría. Cada una deberá pronunciarse solo sobre los puntos del proyecto que tocan su sector.

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Algunos grupos de trabajo indicaron que responderán este martes, otros pidieron plazo para remitir su respuesta hasta este miércoles. Con esas opiniones en mano, la Comisión de Constitución podrá elaborar el predictamen del pedido de facultades y pasarlo a debate para su votación final antes de ser enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.

En paralelo, la comisión citó a dos ministros para el viernes. César Astudillo, ministro del Interior expondrá a las 2:00 p. m. y el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, lo hará a las 4:00 p. m.