Perú vs Argentina EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú y Argentina se enfrentan en la primera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley. Foto: FPV/FeVA/composición LR

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Perú vs Argentina EN VIVO juegan HOY martes 8 de septiembre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana), por el Campeonato Sudamericano de Vóley. El partido contará con transmisión a cargo del canal Latina TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de su participación en la Copa Sudamericana de Vóley, donde quedó en el quinto puesto, la selección peruana afrontará su debut en el Campeonato Sudamericano ante Argentina. En cuanto a las 'Panteras', consiguieron la medalla de bronce tras vencer a Chile en la definición por el tercer lugar.

¿A qué hora juegan Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley?

En territorio nacional, el partido Perú vs Argentina por la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley se jugará desde las 3.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

México: 2.00 p. m.

Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley?

El enfrentamiento entre peruanas y argentinas será transmitido EN VIVO por televisión a través de la señal de Latina (Canal 2 y 702 en HD).

¿Cómo ver Perú vs Argentina ONLINE?

Si deseas ver el Perú vs Argentina online gratis por internet, puedes ingresar a la aplicación de Latina TV y al canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). Además, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Partidos de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley

Luego del partido ante Argentina, el siguiente rival de la 'Bicolor' será la selección de Brasil.