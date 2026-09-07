Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?
Consulta el precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú. Revisa el tipo de cambio, cuánto está para compra y venta y su cotización en bancos.
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Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú | Composición LR
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El precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, registra una cotización de S/3,345 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo de Perú, según cuantoestaeldolar.pe. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 8 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558