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Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú: ¿a cuánto está el tipo de cambio?

Consulta el precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú. Revisa el tipo de cambio, cuánto está para compra y venta y su cotización en bancos.

Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú
Precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, en Perú | Composición LR
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El precio del dólar hoy, martes 8 de septiembre, registra una cotización de S/3,345 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo de Perú, según cuantoestaeldolar.pe. Revisa también el tipo de cambio en bancos, la referencia de Sunat y las últimas cotizaciones de la moneda estadounidense.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 8 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558
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