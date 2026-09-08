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Roberto Sánchez labora como jefe de gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado

El Parlamento bicameral incluye a otros exlegisladores como asesores, entre ellos Pasión Dávila de Perú Libre y Alejandro Cavero de Avanza País.

Roberto Sánchez labora como jefe de gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado
Roberto Sánchez labora como jefe de gabinete de asesores de Juntos por el Perú en el Senado | Foto: difusión
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El excandidato presidencial y excongresista Roberto Sánchez trabaja actualmente como jefe del gabinete de asesores de la bancada de Juntos por el Perú en el Senado, según confirmó el portal de transparencia del Parlamento.

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Sánchez fue legislador durante el periodo 2021-2026 y postuló a la Presidencia de la República en las últimas elecciones generales, en las que quedó en segundo lugar, por detrás de la actual mandataria Keiko Fujimori.

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De acuerdo con el registro de planillas del Congreso, Sánchez tiene una remuneración mensual de S/20.075,50.

Registro de planillas del Congreso

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Consultado por este medio, Sánchez explicó que fue convocado por el vocero titular de la Cámara de Senadores (José Castillo) al inicio de la organización parlamentaria de la bancada de Juntos por el Perú. Definió su función como de alta gestión en política parlamentaria y coordinación entre el grupo parlamentario senatorial, con el encargo de trazar la agenda pública técnica y social de la bancada.

Además, precisó que es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), egresado de la Maestría en Ciencias Sociales de la misma casa de estudios, exministro de Estado, exparlamentario y actual presidente de Juntos por el Perú.

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Sánchez no es el único exlegislador que aparece en la planilla del nuevo Congreso bicameral. El también excongresista Pasión Dávila, de Perú Libre, figura hoy como asesor de esa misma bancada en el Senado.

El diputado y vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que Sánchez preside actualmente ese partido y que su labor como asesor de la Cámara de Senadores se concentra en discutir la agenda política de la bancada "de cara a la ciudadanía".

Otros exparlamentarios también fueron colocados como asesores

Wilson Quispe Mamani, otro exlegislador, se desempeña como asesor principal del diputado de Juntos por el Perú Remigio Condori Flores. Por otro lado, el excongresista de Avanza País, Alejandro Cavero, ocupa el cargo de asesor de la presidencia del Senado, a cargo de Miguel Torres, de Fuerza Popular.

A ellos se suma la exparlamentaria de Avanza País Jessica Córdova, quien asesora la tercera vicepresidencia de la Cámara Alta, liderada por el senador Estanislao Mancha, de Renovación Popular. El excandidato presidencial Ronald Atencio, por su parte, figura como asesor de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados.

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