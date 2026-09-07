Asesinan al hermano del alcalde de Pataz frente a un restaurante en Trujillo

Trujillo: acaban con la vida de hermano de alcalde de Pataz | Composición LR

Trujillo: acaban con la vida de hermano de alcalde de Pataz | Composición LR

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Los hechos de sangre continúan en Trujillo. En la madrugada de este domingo, criminales acabaron con la vida del hermano del alcalde distrital, Segundo Armas Villalobos, en los exteriores del restaurante Fonseca, ubicado en la urbanización California del distrito Víctor Larco.

Según las autoridades, la víctima fue identificada como Homero Armas Villalobos, quien fue sorprendido por sus atacantes tras salir del establecimiento de comida y subir a su camioneta.

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Víctima recibió cerca de seis disparos

Por su parte, vecinos comentaron que, pasada la medianoche, escucharon cerca de seis disparos que alertaron a los serenos.

Tras lo ocurrido, integrantes de la Policía llegaron al lugar de los hechos para iniciar las diligencias correspondientes.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Trujillo. Fuentes de La República mencionaron que el fallecido sería un minero informal que operaba en la localidad de Pataz.