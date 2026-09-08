Perú registró el robo de más de 3.700 celulares por día en promedio durante agosto, según Osiptel

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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que durante agosto de 2026 hubo 115.531 reportes de celulares robados a nivel nacional, según las empresas operadoras de telefonía. La cifra representa un promedio de 3.727 robos diarios a lo largo del mes pasado.

Aunque el reporte general es menor al registro de 127.000 equipos robados durante agosto de 2025, evidencia que este sigue siendo uno de los delitos más comunes en el país que afecta a la ciudadanía. La mayoría de los robos se concentra los lunes y fines de semana, sobre todo entre las 10.00 y 11.00 a. m.

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¿En qué horario se registra la mayor incidencia de robos de celulares?

Según datos de la entidad a los que accedió RPP, la mayor incidencia de robos se registra los lunes con un promedio de 4.663 equipos, seguido de los fines de semana: sábados con 3.986 y domingos con 3.903.

En cuanto a las horas, el informe expone que más equipos se roban alrededor de las 10.00 a. m. con 295 casos, luego de las 11.00 a. m. con 278 equipos y también a las 7.00 p. m. con reportes de 246 celulares.

Reportes provienen de los propios usuarios, según Osiptel

El organismo precisó que la información expuesta proviene de las alertas que realizan los usuarios a través de las empresas operadoras cuando solicitan el bloqueo de sus equipos. “Son reportes de los propios usuarios, cuando lamentablemente sufren el robo de un celular se comunican con la empresa operado que les brinda el servicio móvil y realizan el bloqueo de este equipo”, señaló la entidad.

En ese sentido, Osiptel aclaró que estas cifras no corresponden necesariamente al número total de denuncias presentadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que recomendó que, en caso de sufrir el robo de un equipo, no solo se realice el bloqueo del equipo en la empresa operadora, sino también interponer una denuncia policial.