HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Ahora ¿Quiénes son los caviares? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Perú registró el robo de más de 3.700 celulares por día en promedio durante agosto, según Osiptel

La mayoría de robos se concentra los lunes y fines de semana, sobre todo entre las 10.00 y 11.00 a. m., según los reportes que realizan los propios usuarios a través de las empresas operadoras.

Robo de celulares
Robo de celulares | Foto: Osiptel
Escuchar
Resumen
Compartir

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que durante agosto de 2026 hubo 115.531 reportes de celulares robados a nivel nacional, según las empresas operadoras de telefonía. La cifra representa un promedio de 3.727 robos diarios a lo largo del mes pasado.

Aunque el reporte general es menor al registro de 127.000 equipos robados durante agosto de 2025, evidencia que este sigue siendo uno de los delitos más comunes en el país que afecta a la ciudadanía. La mayoría de los robos se concentra los lunes y fines de semana, sobre todo entre las 10.00 y 11.00 a. m.

TE RECOMENDAMOS

ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Conductor sobrevive tras violento accidente en la Vía Expresa: vehículo quedó completamente destrozado

lr.pe

¿En qué horario se registra la mayor incidencia de robos de celulares?

Según datos de la entidad a los que accedió RPP, la mayor incidencia de robos se registra los lunes con un promedio de 4.663 equipos, seguido de los fines de semana: sábados con 3.986 y domingos con 3.903.

En cuanto a las horas, el informe expone que más equipos se roban alrededor de las 10.00 a. m. con 295 casos, luego de las 11.00 a. m. con 278 equipos y también a las 7.00 p. m. con reportes de 246 celulares.

Reportes provienen de los propios usuarios, según Osiptel

El organismo precisó que la información expuesta proviene de las alertas que realizan los usuarios a través de las empresas operadoras cuando solicitan el bloqueo de sus equipos. “Son reportes de los propios usuarios, cuando lamentablemente sufren el robo de un celular se comunican con la empresa operado que les brinda el servicio móvil y realizan el bloqueo de este equipo”, señaló la entidad.

En ese sentido, Osiptel aclaró que estas cifras no corresponden necesariamente al número total de denuncias presentadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que recomendó que, en caso de sufrir el robo de un equipo, no solo se realice el bloqueo del equipo en la empresa operadora, sino también interponer una denuncia policial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
SUNAT cambia reglas para importar celulares: desde octubre deberán declarar el IMEI de cada equipo

SUNAT cambia reglas para importar celulares: desde octubre deberán declarar el IMEI de cada equipo

LEER MÁS
OSIPTEL bloqueará 360.000 celulares en agosto: qué hacer si tu equipo recibe este SMS

OSIPTEL bloqueará 360.000 celulares en agosto: qué hacer si tu equipo recibe este SMS

LEER MÁS
Límite de 7 líneas de móviles por persona: OSIPTEL alista plataforma que usarán operadoras para validar venta de chips, ¿cómo funcionará?

Límite de 7 líneas de móviles por persona: OSIPTEL alista plataforma que usarán operadoras para validar venta de chips, ¿cómo funcionará?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025