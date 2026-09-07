Durante el traslado, los efectivos le exigieron parte del dinero bajo la amenaza de llevarla a la Fiscalía de Lavado de Activos. | Foto: composición LR/Difusión

Durante el traslado, los efectivos le exigieron parte del dinero bajo la amenaza de llevarla a la Fiscalía de Lavado de Activos. | Foto: composición LR/Difusión

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Una joven de 18 años habría sido trasladada en un patrullero policial bajo el argumento de un supuesto control de identidad, luego de salir de una casa de cambios con US$60.000 en una mochila. El caso involucra al alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP) Sebastián Romero Sánchez, quien actuó junto con los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., quienes prestaban servicio en la Comisaría de Juliaca.

La investigación del Ministerio Público señala que, durante el traslado, los efectivos habrían pedido a la joven que entregara parte del dinero amenazándola con llevarla ante la Fiscalía de Lavado de Activos si no accedía a la petición. Por estos hechos, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno impuso nueve meses de prisión preventiva al alférez, investigado por cohecho pasivo propio.

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Cómo habría ocurrido la intervención de la joven y la exigencia del dinero

La joven habría sido intervenida cuando salía de una casa de cambios con US$60.000 guardados en una mochila. Según la Fiscalía, los policías habrían presentado la intervención como un control de identidad y posteriormente la habrían subido a un patrullero para trasladarla.

Durante el recorrido, los agentes le reclamaron parte del efectivo que llevaba consigo. Para conseguirlo, según la imputación, habrían mencionado un eventual traslado ante la Fiscalía de Lavado de Activos. Dentro de esta secuencia, el alférez habría tomado una parte de los US$60.000.

"Me intervinieron y me pidieron mi DNI. El oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta (…) Al que estaba conduciendo le dije que me llevara al cerro. Me obligó a abrir la mochila y me dijo: ‘¿Cuánto me vas a dar?", relató la víctima en una entrevista para 24 Horas.

El recorrido policial habría terminado inicialmente cerca de la urbanización Santa Ana. Sin embargo, la presencia de cámaras de seguridad habría hecho que los efectivos cambiaran de decisión, trasladándola hasta un descampado, donde habría sido abandonada.

Después de ese episodio, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían interceptado a la joven y le habrían quitado el dinero que todavía tenía. La Fiscalía incluyó este hecho dentro de la secuencia presentada durante la audiencia en la que sustentó la solicitud de prisión preventiva.

Juzgado sustenta prisión preventiva en peligro de fuga y obstaculización

La decisión judicial se basó en la valoración de los elementos reunidos durante la investigación. La jueza concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción capaces de vincular al alférez con los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

El juzgado también identificó circunstancias relacionadas con el desarrollo del proceso que justificaron la imposición de la medida. Entre ellas figuran el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la investigación, además de una prognosis de pena superior a cinco años de prisión.

Con estos criterios, se ordenó que Sebastián Romero Sánchez permanezca nueve meses bajo prisión preventiva mientras continúan las diligencias fiscales. La medida fue establecida dentro de la investigación por la presunta comisión de cohecho pasivo propio.

En cuanto a los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., ambos permanecen como no habidos. Los dos fueron señalados por el Ministerio Público como parte de la intervención investigada, por lo que su situación también forma parte de las diligencias que continúan en el caso.