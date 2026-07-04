La formación docente ante el avance de la inteligencia artificial en Perú | UNESCO

La formación docente ante el avance de la inteligencia artificial en Perú | UNESCO

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Este 6 de julio, miles de docentes peruanos celebrarán el Día del Maestro en un escenario distinto al de hace apenas unos años. La discusión ya no gira únicamente en torno al acceso a internet, la entrega de computadoras o el uso de plataformas virtuales. Este domingo, el ingreso de la inteligencia artificial (IA) a las aulas plantea una pregunta de mayor alcance: ¿está preparado el sistema educativo para enseñar en una época en la que cualquier estudiante puede obtener respuestas en segundos?

En el país, más de 430.000 docentes trabajan en instituciones públicas de educación básica y superior. Frente a este cambio, el Ministerio de Educación puso en marcha cursos de formación sobre inteligencia artificial y reportó que más de 87.000 docentes participaron en procesos de capacitación para incorporar estas herramientas a su práctica pedagógica. Sin embargo, la tecnología avanza a un ritmo mucho más acelerado que la actualización de las competencias docentes.

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La transformación tampoco ocurre solo desde el lado del profesorado. El Primer Reporte Nacional sobre Inteligencia Artificial en la Educación Superior, elaborado por la edtech peruana uDocz en 2025, reveló que el 95% de universitarios ya utiliza herramientas de IA para desarrollar actividades académicas. No obstante, más de la mitad reconoce que no posee los conocimientos suficientes para sacarles el máximo provecho, mientras seis de cada 10 consideran que la falta de preparación podría profundizar las brechas educativas.

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La IA exige un nuevo perfil docente

Para Óscar Becerra, exministro de Educación y actual vicerrector de la Universidad Politécnica del Perú, el debate suele enfocarse en el lugar equivocado. A su juicio, el problema no es si un profesor sabe utilizar ChatGPT u otra aplicación, sino qué capacidades necesita para formar ciudadanos en un entorno dominado por la IA.

"Si al maestro le falta formación, capacitación o información, hoy puede pedir eso que le falta a la inteligencia artificial. Lo que no nos va a dar nunca la tecnología es juicio crítico", afirma en entrevista con La República.

Becerra sostiene que la llegada de la IA encuentra al país con una deuda histórica en la formación docente. Aunque reconoce que en los últimos años mejoraron las remuneraciones del magisterio, considera que el Estado no ha logrado consolidar un sistema de capacitación continua ni fortalecer la meritocracia.

"Los maestros hacen enormes esfuerzos. Muchos invierten su propio dinero para capacitarse y terminan comprando certificados en lugar de recibir una verdadera formación", afirma.

El exministro aclara que esa situación no puede atribuirse solo a los profesores. "Vengo de una familia de maestros y sé el compromiso que existe con los estudiantes", agrega.

Su diagnóstico encuentra respaldo en los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022, una evaluación trienal de la OCDE aplicada a estudiantes de 15 años. Si bien el Perú ha mostrado avances en comparación con mediciones anteriores y se mantiene entre los países latinoamericanos con mayor progreso en las últimas dos décadas, el panorama general sigue siendo crítico: cerca de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico de desempeño. En concreto, solo el 50% alcanzó el nivel mínimo esperado en Lectura, el 47% en Ciencia y apenas el 34% en matemática, competencias consideradas esenciales para desenvolverse en el mundo actual.

El informe nacional también advierte que cerca de uno de cada cinco directores considera que la falta de docentes suficientemente preparados afecta el aprendizaje en sus instituciones.

Del memorismo al pensamiento crítico

La llegada de la inteligencia artificial también obliga a replantear la manera de enseñar y evaluar. Si una plataforma puede redactar un ensayo, resolver ejercicios o resumir un libro en pocos segundos, los modelos tradicionales de evaluación pierden eficacia.

Para Becerra, el problema no es que un estudiante utilice IA, sino que delegue completamente el proceso de aprendizaje.

"La inteligencia artificial puede producir un texto, pero el autor siempre será quien lo firma", señala.

Por ello, sostiene que las escuelas deberán priorizar actividades que obliguen a escribir, analizar, argumentar, contrastar información y defender ideas propias.

El exministro insiste en que la principal competencia que deberán desarrollar los docentes ya no será aprender nuevas aplicaciones, sino enseñar a formular mejores preguntas y verificar la información antes de aceptarla como verdadera.

"La principal competencia sigue siendo el juicio crítico. También el manejo del lenguaje, porque las nuevas generaciones cada vez lo dominan menos, mientras las máquinas lo hacen cada vez mejor", advierte.

El maestro sigue siendo insustituible

La UNESCO ha señalado que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para personalizar el aprendizaje y reducir cargas administrativas, pero también ha pedido a los gobiernos establecer reglas claras para garantizar un uso ético y responsable dentro de las escuelas. En esa línea, especialistas coinciden en que la tecnología difícilmente reemplazará el vínculo humano que existe entre docentes y estudiantes.

Becerra comparte esa idea. Lejos de ver la IA como una amenaza para la profesión, considera que representa una oportunidad para que los maestros dediquen más tiempo a aquello que ninguna plataforma puede hacer: acompañar el desarrollo de sus alumnos, comprender sus dificultades y despertar su curiosidad.

"Al buen maestro no lo va a reemplazar nadie nunca, porque esa capacidad de reconocer la alegría de un niño cuando aprende algo que antes no podía no la tendrá una máquina", afirma.

En este Día del Maestro, el reconocimiento a la labor docente coincide con una transformación que marcará el futuro de la educación. La inteligencia artificial ya llegó a las aulas. El desafío será asegurar que quienes formen a las próximas generaciones cuenten no solo con acceso a la tecnología, sino también con herramientas pedagógicas y criterio para convertirla en una aliada del aprendizaje y no en un sustituto del pensamiento.