Temblor en Perú hoy, martes 8 de septiembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP
Temblor en Perú hoy, martes 8 de septiembre: revisa dónde fue el último sismo, su magnitud, epicentro, profundidad y hora, según los reportes oficiales del IGP.
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Temblor en Perú hoy, 4 de setiembre | Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reporta los últimos temblores registrados hoy, martes 8 de septiembre de 2026, en el país. Conoce en esta nota en vivo dónde ocurrió el último sismo en Perú, así como su magnitud, epicentro, profundidad y hora, de acuerdo con la información oficial del Centro Sismológico Nacional.