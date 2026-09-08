Países de América Latina retroceden en el informe PISA 2025 con resultados estancados y fuertes caídas

Los resultados de PISA 2025 revelan la brecha educativa de América Latina frente a la OCDE. Foto: AFP.

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Los resultados de PISA 2025 volvieron a poner en evidencia la distancia entre los sistemas educativos de América Latina y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La mayoría de los países de la región se mantiene por debajo de los estándares internacionales, mientras algunos registraron retrocesos significativos y otros apenas lograron sostener sus resultados.

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La evaluación, aplicada a estudiantes de 15 años, muestra un escenario especialmente preocupante en matemáticas. Argentina obtuvo su peor resultado histórico en esta materia; México alcanzó su puntuación más baja desde 2006 y países como Perú, Ecuador, Paraguay, El Salvador, República Dominicana y Guatemala presentaron porcentajes muy reducidos de estudiantes.

Argentina y México, entre las caídas más pronunciadas

Argentina protagonizó uno de los retrocesos más fuertes de la región. El país obtuvo 367 puntos en matemáticas, 11 menos que en 2022 y su peor registro desde que comenzó a participar en PISA. Apenas el 24% de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia, frente al 65% registrado en promedio por la OCDE.

Buenos Aires obtuvo 393 puntos en ciencias, 13 menos que en 2022, y 389 en lectura, 12 puntos por debajo de la medición anterior. Aumentó la distancia entre los estudiantes con mejores y peores desempeños en matemáticas y ciencias.

México también profundizó su deterioro en matemáticas y lectura. Los estudiantes obtuvieron 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022, y 408 en lectura, también siete puntos por debajo. El resultado matemático es el más bajo del país desde 2006.

Solo el 30% de los estudiantes mexicanos llegó al nivel básico en matemáticas. La proporción de alumnos que no alcanza esa competencia aumentó 13 puntos porcentuales desde 2015. En ciencias, en cambio, logró una mejora moderada y alcanzó 414 puntos.

Chile y Uruguay pierden terreno, aunque con matices

Chile continúa siendo uno de los países latinoamericanos con mejor desempeño, pero también mostró señales de deterioro. Matemáticas y lectura retrocedieron, mientras ciencias permaneció estable.

Solo el 41% de los estudiantes alcanzó el nivel mínimo en matemáticas, frente al 65% de la OCDE. En lectura llegó al 62% y en ciencias al 63%, frente al 69% y 74% de la organización, respectivamente.

Sin embargo, no todos los indicadores fueron negativos. La brecha en ciencias entre estudiantes de mayores y menores recursos se redujo durante la última década, aunque los alumnos más favorecidos todavía mantienen una ventaja de 76 puntos. También aumentó con fuerza la cantidad de escuelas que prohíben los celulares: alcanzó el 59% en 2025.

Uruguay presentó un comportamiento mixto. En ciencias obtuvo su mejor resultado histórico, pero perdió rendimiento en matemáticas y lectura durante la última década. El 64% de sus estudiantes alcanzó el nivel básico en ciencias, mientras que en matemáticas lo hizo el 42% y en lectura el 57%.

La desigualdad socioeconómica continúa siendo un factor determinante. En ciencias, los estudiantes del grupo socioeconómico más favorecido superaron por 87 puntos a los del sector más vulnerable.

Colombia, Brasil y Costa Rica: estabilidad con resultados bajos

Brasil consiguió mantener resultados similares a los de 2022, prolongando una estabilidad que, según la OCDE, se extiende desde hace más de una década. La única mejora reciente se produjo en ciencias, con 409 puntos. Matemáticas descendió a 377 y lectura a 408.

Pese a ello, se mantiene entre los países latinoamericanos con mejor desempeño en comprensión lectora, por detrás de Uruguay y Chile. En matemáticas y ciencias, en cambio, permanece en la parte baja de la clasificación regional.

Colombia también retrocedió, principalmente en lectura. El resultado pasó de 409 puntos en 2022 a 399 en 2025. Matemáticas descendió ligeramente, de 383 a 381, mientras ciencias avanzó de 411 a 414.

Solo el 29% de los estudiantes colombianos alcanzó el nivel básico en matemáticas, el 46% lo hizo en lectura y el 50% en ciencias. La OCDE advierte, sin embargo, que las cifras deben interpretarse considerando la ampliación de la cobertura secundaria, que incorporó a más estudiantes de poblaciones históricamente marginadas.

Costa Rica mostró una situación similar. Matemáticas pasó de 385 a 387 puntos y lectura de 415 a 416, mientras ciencias presentó una mejora. El 56% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico en esta última materia.

El avance en cobertura, sin embargo, convive con importantes carencias materiales: el 68% de los estudiantes asiste a centros cuyos directores reportan falta de materiales educativos y el 64% estudia en instalaciones con problemas de infraestructura.

Los países con mayores dificultades

Los resultados más bajos se concentran en varios sistemas educativos de Centroamérica y Sudamérica. En Perú, solo el 30% de los estudiantes alcanzó el nivel básico en matemáticas, el 42% en lectura y el 47% en ciencias. Ecuador registró porcentajes todavía menores: 20%, 38% y 40%, respectivamente.

Paraguay alcanzó apenas un 10% de estudiantes con competencias básicas en matemáticas y un 24% tanto en lectura como en ciencias. El Salvador registró 12% en matemáticas, 29% en lectura y 35% en ciencias.

República Dominicana consiguió 9% en matemáticas, 23% en lectura y 26% en ciencias. Guatemala presentó los registros más bajos entre los países latinos participantes: 8% de los estudiantes llegó al nivel mínimo en matemáticas, 17% en lectura y 21% en ciencias.

En varios de estos países, la OCDE advierte que la ampliación de la cobertura educativa puede haber incorporado a adolescentes de sectores anteriormente excluidos, afectando los promedios generales. El fenómeno, sin embargo, no elimina las profundas brechas.

Ausentismo, desigualdad y tecnología, nuevos desafíos

El ausentismo aparece como un problema recurrente. En Perú, el 39% de los estudiantes faltó al menos un día durante las dos semanas anteriores a la prueba. En El Salvador fue el 38%, en Ecuador el 31%, en Guatemala el 43% y en Paraguay llegó al 59%. República Dominicana registró cerca del 50%.

La desigualdad socioeconómica también continúa vinculada al desempeño. En Ecuador explica el 20% de la variación de los resultados en ciencias; en Uruguay, el 15%; en Guatemala, el 17%; y en Perú y El Salvador, el 14%.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial comienza a formar parte habitual de la experiencia escolar. El 54% de los estudiantes peruanos, el 52% de los ecuatorianos, el 50% de los dominicanos y guatemaltecos, y el 45% de los paraguayos afirmó utilizar herramientas de IA para aprender al menos una vez por semana. En El Salvador la cifra alcanzó el 40%.