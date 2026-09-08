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Deportes

Partidos de hoy, martes 8 de setiembre: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este viernes, horarios y canales de TV de todos los partidos de la Copa Libertadores, Champions League y el inicio del Campeonato Sudamericano de Vóley.

Programación de los partidos de hoy, martes 8 de setiembre. Foto: composición LR/Real Madrid/Instagram
Programación de los partidos de hoy, martes 8 de setiembre. Foto: composición LR/Real Madrid/Instagram
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este martes 8 de setiembre del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial (Copa Libertadores, Champions League, Mundial Femenino Sub-20). Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN o en servicios de streaming como DGo, Disney+, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La selección peruana de vóley tendrá un duro rival en su estreno por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Por otra parte, arranca la fase liga de la UEFA Champions League con un partidazo entre Real Madrid e Inter Milan.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

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Partidos de LaLiga de Champions League HOY

  • Brujas vs Aston Villa
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • AEK vs LASK
  • Hora: 11.45 a. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+
  • Real Madrid vs Inter
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Borussia Dortmund vs Villarreal
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 6, Disney+
  • Porto vs Manchester City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+
  • Lille vs Betis
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4, Disney+

Partidos de la Copa Libertadores HOY

  • Fluminense vs Platense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+

PUEDES VER: Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

lr.pe

Partidos del Mundial Femenino Sub-20 HOY

  • Brasil vs Canadá
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Benín vs Argentina
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Inglaterra vs Tanzania
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Polonia vs México
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY en la Copa Sudamericana

  • Santa Fe vs Vasco da Gama
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports
  • Boca Juniors vs São Paulo
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de HOY en el Campeonato Sudamericano de Vóley

  • Colombia vs Chile
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: YouTube CSV
  • Perú vs Argentina
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Latina TV, YouTube CSV
  • Brasil vs Venezuela
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: YouTube CSV
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