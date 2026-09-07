HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policía de Trujillo acepta que dirigió atraco haciendo uso de patrullero policial en Juliaca-Puno

El alférez Sebastián Romero reconoció los hechos para evitar la cárcel, pero jueza María Candelaria ordenó que cumpla prisión preventiva en el penal La Capilla de Juliaca.

Policía reconoció su participación en atraco a mujer que transportaba miles de dólares
Policía reconoció su participación en atraco a mujer que transportaba miles de dólares | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El alférez de la Policía Nacional (PNP), Sebastián Jafet Romero Sánchez, reconoció que simuló un operativo de control de identidad para despojarle de parte de su dinero a una joven que transportaba USD 60.000 en la ciudad de Juliaca, el pasado 2 de setiembre.

El oficial aceptó los hechos cuando se sometió a la figura jurídica de terminación anticipada para evitar su encarcelamiento, pero aun así el fiscal anticorrupción William Otazu solicitó su prisión preventiva de nueve meses y la jueza María Candelaria ordenó su encarcelamiento en el penal de La Capilla, en Juliaca.

TE RECOMENDAMOS

ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Denuncian a policías por secuestro y robo de más de US$ 30.000 a plena luz del día en Juliaca, Puno

lr.pe

¿Cómo ocurrió el atraco en el que estuvieron implicados agentes de la PNP?

El día del atraco, el oficial Romero no actuó solo. Aprovechando que era jefe de patrullaje abordó el patrullero deplaca KR-27503 y junto al SO3, Hernán Alvaro Mamani Mendoza, intervinieron a la víctima en la intersección de los jirones Mariano Núñez y San Martín. No la llevaron a la comisaría, sino que la hicieron pasear por distintas arterias de la ciudad de Juliaca. Durante el recorrido, la presionaron para que entregue parte del dinero, bajo la amenaza de ser procesada y enviada a la cárcel por lavado de activos.

La agraviada aseguró que se percató que detrás del patrullero había dos motos que en todo momento los seguían. Asimismo, señaló que, luego de acceder al requerimiento de los policías, la dejaron salir de la unidad policial y la abandonaron en la salida a la ciudad de Arequipa. Posteriormente, los encapuchados que seguían la unidad policial le terminaron de quitar todo el dinero. La Fiscalía presume que el robo se perpetró en banda.

Policía que reconoció su responsabilidad es natural de Trujillo

Sebastián Jafet Romero reconoció que desde febrero del 2026 cumplía servicio en Juliaca. Es natural de Trujillo, región La Libertad. En su declaración reconoció que sí pidió dinero, pero no dijo nada de sus demás cómplices.

Según la Fiscalía, el atraco se ejecutó al promediar las 12.18 y las 12.20 p. m. del 2 de setiembre. El lugar en que intervinieron estaba fuera del radio de su acción y el oficial tampoco estaba habilitado para hacer intervenciones porque no era su rol. Los otros dos cómplices Frank Eudes Mercado Roque(chofer) y Hernán Alvaro Mamani Mendoza (operador), están no habidos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Senador pide al Mininter un examen psicológico y psiquiátrico para el general PNP Víctor Revoredo

Senador pide al Mininter un examen psicológico y psiquiátrico para el general PNP Víctor Revoredo

LEER MÁS
Video de policía que denuncia corrupción en la PNP no es actual: las imágenes corresponden a un caso de 2015

Video de policía que denuncia corrupción en la PNP no es actual: las imágenes corresponden a un caso de 2015

LEER MÁS
Denuncian muerte por envenenamiento de seis gatos de la Escuela de Obstetricia de San Marcos: exigen identificar a los responsables

Denuncian muerte por envenenamiento de seis gatos de la Escuela de Obstetricia de San Marcos: exigen identificar a los responsables

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025