Policía de Trujillo acepta que dirigió atraco haciendo uso de patrullero policial en Juliaca-Puno

Policía reconoció su participación en atraco a mujer que transportaba miles de dólares | Composición LR / Difusión

Policía reconoció su participación en atraco a mujer que transportaba miles de dólares | Composición LR / Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El alférez de la Policía Nacional (PNP), Sebastián Jafet Romero Sánchez, reconoció que simuló un operativo de control de identidad para despojarle de parte de su dinero a una joven que transportaba USD 60.000 en la ciudad de Juliaca, el pasado 2 de setiembre.

El oficial aceptó los hechos cuando se sometió a la figura jurídica de terminación anticipada para evitar su encarcelamiento, pero aun así el fiscal anticorrupción William Otazu solicitó su prisión preventiva de nueve meses y la jueza María Candelaria ordenó su encarcelamiento en el penal de La Capilla, en Juliaca.

TE RECOMENDAMOS ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cómo ocurrió el atraco en el que estuvieron implicados agentes de la PNP?

El día del atraco, el oficial Romero no actuó solo. Aprovechando que era jefe de patrullaje abordó el patrullero deplaca KR-27503 y junto al SO3, Hernán Alvaro Mamani Mendoza, intervinieron a la víctima en la intersección de los jirones Mariano Núñez y San Martín. No la llevaron a la comisaría, sino que la hicieron pasear por distintas arterias de la ciudad de Juliaca. Durante el recorrido, la presionaron para que entregue parte del dinero, bajo la amenaza de ser procesada y enviada a la cárcel por lavado de activos.

La agraviada aseguró que se percató que detrás del patrullero había dos motos que en todo momento los seguían. Asimismo, señaló que, luego de acceder al requerimiento de los policías, la dejaron salir de la unidad policial y la abandonaron en la salida a la ciudad de Arequipa. Posteriormente, los encapuchados que seguían la unidad policial le terminaron de quitar todo el dinero. La Fiscalía presume que el robo se perpetró en banda.

Policía que reconoció su responsabilidad es natural de Trujillo

Sebastián Jafet Romero reconoció que desde febrero del 2026 cumplía servicio en Juliaca. Es natural de Trujillo, región La Libertad. En su declaración reconoció que sí pidió dinero, pero no dijo nada de sus demás cómplices.

Según la Fiscalía, el atraco se ejecutó al promediar las 12.18 y las 12.20 p. m. del 2 de setiembre. El lugar en que intervinieron estaba fuera del radio de su acción y el oficial tampoco estaba habilitado para hacer intervenciones porque no era su rol. Los otros dos cómplices Frank Eudes Mercado Roque(chofer) y Hernán Alvaro Mamani Mendoza (operador), están no habidos.