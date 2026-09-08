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Agentes de la Policía Nacional capturaron a Abel Hames Abad Valladares y María Fernanda Pérez Zapata, investigados por presuntamente extorsionar a un empresario con la amenaza de difundir un video íntimo. Según la investigación policial, ambos exigían S/50.000 a cambio de no divulgar el material privado en redes sociales ni compartirlo con otras personas.

La intervención ocurrió en San Martín de Porres, cuando los dos sospechosos se desplazaban juntos. La Policía sostiene que el empresario ya había entregado S/10.000 mediante una transferencia bancaria, pero las amenazas continuaron. Ante la persistencia del chantaje, el agraviado denunció el caso y los agentes de la Dirincri iniciaron las diligencias para identificar y ubicar a los presuntos extorsionadores.

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Durante el operativo, los efectivos incautaron S/6.200 en efectivo, tres teléfonos celulares, tarjetas bancarias y una motocicleta. Los objetos quedaron a disposición de los peritos, quienes analizarán su posible relación con el delito investigado.

Detenidos por extorsión con video íntimo: Abel Hames Abad Valladares y María Fernanda Pérez Zapata

Abad Valladares se dedica a la creación de contenido para TikTok y, según la información policial, participaba de forma habitual en programas de concursos televisivos. La Policía también investiga la presunta vinculación de ambos detenidos con una banda criminal que operaría en Lima.

Así habría comenzado el chantaje

De acuerdo con la versión policial, Pérez Zapata mantenía una relación cercana con el empresario, situación que habría aprovechado para obtener un video íntimo del agraviado sin su consentimiento. Posteriormente, la mujer habría contactado a Abad Valladares para iniciar el chantaje.

Los investigadores sostienen que ambos comenzaron a exigir S/50.000 al empresario bajo la amenaza de publicar las imágenes. El hombre llegó a transferirles S/10.000, pero los pedidos de dinero no terminaron con ese primer pago.

La Policía rastreó las comunicaciones y las operaciones financieras vinculadas al caso. Estas diligencias permitieron ubicar a los dos sospechosos y concretar su captura en San Martín de Porres.

Revisan celulares para hallar a más implicados

Los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Dirincri, donde continúan las diligencias. Los agentes especializados revisarán los tres teléfonos incautados para establecer cómo se realizaron las amenazas y determinar si existen otras personas involucradas.

Los peritos también analizarán las tarjetas bancarias y los S/6.200 encontrados durante la intervención. La Policía busca establecer el origen del dinero y determinar si los investigados realizaron otros cobros mediante una modalidad similar.

Asimismo, los agentes verificarán si la motocicleta incautada fue utilizada durante alguna de las acciones vinculadas con la presunta extorsión. El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar la responsabilidad de los investigados.