Naldy Saldaña se quiebra al volver a ver las imágenes de los tocamientos que sufrió de César Chávez: “Hoy tuve miedo”

El caso Naldy Saldaña conmocionó al Perú por las fuertes imágenes que presentó la cantante. Foto: composición LR/Instagram.

El caso Naldy Saldaña conmocionó al Perú por las fuertes imágenes que presentó la cantante. Foto: composición LR/Instagram.

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Naldy Saldaña se reencontró frente a frente con César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, a quien acusó de acoso y tocamientos indebidos. Ambos se presentaron en la Depincri de San Juan de Lurigancho luego de ser citados por las autoridades.

Durante la diligencia, la cantante de 26 años y el músico de 50 años visualizaron el material audiovisual completo de dos horas presentado por la defensa de César Sánchez Chavesta con el objetivo de respaldar su versión de los hechos tras la denuncia. Tras el encuentro, la artista expresó su sentir a través de sus historias en Instagram. "Hoy tuve miedo".

Mensaje de Naldy Saldaña en sus redes sociales. Foto: Instagram.

Naldy Saldaña se derrumba tras ver imágenes de los tocamientos de César Sánchez

Luego de visualizar las imágenes en las que aparece junto a César Sánchez Chavesta y que generaron indignación en Perú, Naldy Saldaña compartió su sentir en redes sociales tras observar el video de dos horas presentado por la defensa del exdirector musical de La Bella Luz.

"Hay días en los que avanzar también significa volver a mirar aquello que tanto dolió. Hoy tuve que volver a mirar cosas que me rompieron por dentro. Hoy tuve miedo. Mi cuerpo recordó cosas que mi corazón quisiera olvidar. Por un momento sentí que no podía… que todo volvía a estar demasiado cerca", escribió la joven.

Naldy Saldaña seguirá buscando justicia

A pesar de los fuertes momentos que vivió en la Depincri de SJL, donde volvió a encontrarse con César Sánchez Chavesta, la cantante Naldy Saldaña dejó en claro que no se dará por vencida y continuará en su búsqueda de justicia.

"Pero aquí estoy. Tal vez temblando, tal vez con el corazón cansado… pero aquí estoy. Y aunque hoy no me sentí fuerte, sé que algún día miraré este momento y entenderé que también fue valentía. Porque a veces ser valiente no es no tener miedo… es continuar, incluso cuando el miedo intenta detenerte", finalizó.