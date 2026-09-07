Jenss Lara Tantaquilla, comerciante de oro, describe el violento ataque en Trujillo donde fue secuestrado. Los atacantes se hicieron pasar por policías durante la emboscada. | Difusión

Jenss Lara Tantaquilla, comerciante de oro, describe el violento ataque en Trujillo donde fue secuestrado. Los atacantes se hicieron pasar por policías durante la emboscada. | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El comerciante de oro Jenss Lara Tantaquilla, secuestrado durante el violento ataque ocurrido en Trujillo que dejó cuatro personas asesinadas, reveló nuevos detalles de la emboscada ejecutada por sujetos que se habrían hecho pasar por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En una declaración difundida por el programa Cuarto Poder, Lara señaló que aquella noche había consumido alcohol y que se quedó dormido durante el trayecto. Por ello, cuando despertó y vio a varios hombres rodeando el vehículo, creyó inicialmente que se trataba de policías. “Estaba muy mareado, no sospeché que eran delincuentes”, declaró al reconstruir los momentos previos a su secuestro.

TE RECOMENDAMOS ARRIOLA DEJA CRIMINALIDAD POR LAS NUBES Y CERIMEDO ESTÁ EN TODAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Lara contó que había acudido a una discoteca junto con su pareja, Nadia Urtecho; su guardaespaldas Christopher García, quien conducía el vehículo; Farah Monzón y el agente de seguridad Luis Rojas.

Según su testimonio, durante el trayecto hacia otro destino se quedó dormido. Despertó sobresaltado cuando escuchó los gritos de su pareja. “Después de ese momento ya no puedo recordar. Estaba muy mareado. Supongo que íbamos al Siete Sopas a tomar caldo o a comer. Yo en el trayecto me quedo dormido. Despierto cuando Nadia estaba gritando”, relató.

Lara indicó que escuchó a Urtecho pedir que no le hicieran daño. Al despertar, observó a los hombres armados alrededor de la unidad y asumió que pertenecían a la Policía. “Como estaba en el medio entre Luis y Nadia, me desperté asustado (...) y vi a la Policía. Prácticamente, para mí era la Policía”, explicó.

Los sujetos le ordenaron que descendiera del vehículo. Lara aseguró que obedeció porque estaba convencido de que se trataba de una intervención policial. “Yo les digo: ‘Tranquilos, yo voy a bajar’, porque me decían: ‘Baja tú, baja tú’”, contó.

PUEDES VER: Detienen a docente acusado de abusar de estudiante de Medicina en la Universidad Científica del Sur

Lo esposaron y se dio cuenta de que no eran policías

La modalidad utilizada por los atacantes habría reforzado inicialmente la idea de que se trataba de efectivos policiales. Según Lara, los sujetos le colocaron esposas y posteriormente lo trasladaron por la fuerza.

Fue durante ese momento cuando comprendió que había sido interceptado por delincuentes. “Prácticamente me esposan todo como si fueran policías. Cuando me suben lo hacen de la peor manera. Entonces es ahí cuando digo: ‘Esto no es la Policía, es otra gente’”, recordó.

De acuerdo con la información difundida en el reportaje, los atacantes también solicitaron los documentos de las personas que se encontraban dentro del vehículo. La investigación policial sostiene que inicialmente buscaban a Johan Lara, hermano mayor de Jenss.

Sin embargo, el hecho no terminó con la identificación equivocada. Los sujetos continuaron con el ataque y asesinaron a cuatro de los ocupantes del vehículo, mientras que Lara fue llevado como rehén.

El comerciante permaneció cautivo hasta el día siguiente dentro de una cavidad subterránea. La reconstrucción difundida por Cuarto Poder señala además que uno de los atacantes intentó poner en marcha el vehículo para trasladarlo a un descampado y prenderle fuego con los cuerpos en su interior, pero no consiguió hacerlo.

Investigación apunta a extorsiones contra la familia Lara

Una de las principales hipótesis de los investigadores es que el ataque estaría relacionado con una disputa por extorsiones contra la familia Lara. Según esta línea de investigación, los delincuentes habrían actuado luego de que presuntamente dejaran de pagar las cuotas exigidas.

El caso ha sido vinculado con la organización criminal Los Pulpos, mientras las autoridades continúan recabando testimonios, videos y otros elementos para determinar la responsabilidad de los implicados.

El secuestro ocurrió el 30 de agosto en Trujillo y desencadenó una investigación policial y fiscal que incluyó la detención de varios sospechosos. La versión sobre la participación de integrantes de Los Pulpos aún forma parte de las pesquisas.

Lara, de 32 años, también ha sido mencionado en investigaciones fiscales previas relacionadas con la minería ilegal. En 2020 fue investigado por su presunta vinculación con la organización ‘Los Topos del Frío’, dedicada presuntamente a la extracción ilegal de oro. Su padre, Eleuterio Lara López, conocido como ‘El Viejo’, también afrontó una investigación por presunta minería ilegal en 2017.