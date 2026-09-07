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Dos niños y cuatro adultos se intoxican tras comer gelatina en mercado de Arequipa: vendedora fue detenida

Las seis personas fueron evacuadas de emergencia al Hospital Central de Majes, en Arequipa, tras presentar vómitos y dificultad para respirar luego de consumir el producto.

Trabajadora fue detenida mientras es investigada por los hechos
Trabajadora fue detenida mientras es investigada por los hechos | Composición LR / PNP
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Seis personas, entre ellas dos menores de edad y cuatro adultos, se intoxicaron tras consumir gelatinas en el mercado zonal de Majes, en la región Arequipa. Tras ello, tuvieron que ser evacuadas de emergencia al Hospital Central de Majes, donde se les diagnosticó intoxicación por efecto tóxico. Un trabajador de fiscalización dijo que una niña perdió el conocimiento y un adulto mayor se desmayó tratando de vomitar.

A partir de estos hechos, la mañana del sábado 5 de septiembre la Policía Nacional (PNP) de El Pedregal detuvo a Lourdes Rosmery Taya Sánchez, de 36 años, luego de ser señalada por varios comerciantes como la presunta responsable de vender las gelatinas aparentemente contaminadas con plaguicida en el mercado.

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Autoridades constataron lugar donde se preparan las gelatinas

Personal del Ministerio Público y de la PNP fue a constatar el lugar donde la mujer preparaba las gelatinas. En el lugar encontraron ollas con un extraño contenido café y otros ingredientes. Dos baldes de gelatinas sabor fresa fueron lacrados.

Taya Sánchez es investigada por el presunto delito contra la salud pública, en la modalidad de producción y comercialización de alimentos no aptos para el consumo humano.

Recomiendan no consumir alimentos de vendedores informales

Trabajadores de la municipalidad recomendaron no consumir alimentos de dudosa procedencia sin registro. Asimismo, mostraron su preocupación por el incremento de vendedores informales y por la proliferación de ambulantes, que dificultó el traslado de los menores intoxicados.

"No se podía ni caminar, ambulantes informales frente a frente, no es justo esa niña fue perjudicada, quisimos llevarle el moto taxi y ni siquiera se podía dar la vuelta, les hemos exhortado a que se retiren y no hacen caso", señalaron los agentes.

Hasta el momento, la municipalidad no se ha pronunciado públicamente por el hecho. La República quiso comunicarse con los encargados, pero no dieron respuesta alguna.

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