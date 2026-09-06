HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

Los equipos de Barcelona y Feyenoord se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la primera jornada en la fase de liga de la Champions League.

Barcelona y Feyenoord se enfrentarán en el Spotify Camp Nou. Foto: Barcelona/Feyenoord/composición LR
Barcelona y Feyenoord se enfrentarán en el Spotify Camp Nou. Foto: Barcelona/Feyenoord/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La primera fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes encuentros. Uno de los duelos más resaltantes de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Feyenoord. El cuadro culé es uno de los favoritos a llevarse el título en la presente temporada.

Los dirigidos por el técnico Hansi Flick, actuales líderes en LaLiga de España enfrentarán a Feyenoord, que buscará dar la sorpresa en el torneo. El elenco de Países Bajos se encuentra en la lucha por el liderato en el campeonato de su país. Por lo tanto, se pronostica un gran partido entre ambos equipos.

PUEDES VER: Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

lr.pe

¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Feyenoord?

El duelo entre Barcelona y Feyenoord por la fecha 1 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona - Feyenoord por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Feyenoord podrá seguirse a partir de las 11.45 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 10.45 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.45 a. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 12.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.45 p. m.
  • España: 6.45 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Feyenoord?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports
  • Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, DAZN
  • España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

PUEDES VER: Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios, dónde y cómo comprar boletos para el clásico en Matute

lr.pe

Historial Barcelona - Feyenoord: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros entre ambos clubes en Champions League.

  • Barcelona 3-0 Feyenoord | 5.11.74 | Champions League
  • Feyenoord 0-0 Barcelona | 22.10.74 | Champions League
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

Real Madrid - Inter Milan: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

LEER MÁS
FC Barcelona en la Champions League 2026-27: rivales, partidos y camino a la "Orejona"

FC Barcelona en la Champions League 2026-27: rivales, partidos y camino a la "Orejona"

LEER MÁS
Sorteo UEFA Champions League 2026-27: así quedó el fixture completo y los partidos de la fase liga

Sorteo UEFA Champions League 2026-27: así quedó el fixture completo y los partidos de la fase liga

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025