Barcelona - Feyenoord: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 1 de la Champions League

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La primera fecha en la fase de liga de la Champions League 2026-27 nos trae grandes encuentros. Uno de los duelos más resaltantes de la jornada tendrá como protagonistas a Barcelona y Feyenoord. El cuadro culé es uno de los favoritos a llevarse el título en la presente temporada.

Los dirigidos por el técnico Hansi Flick, actuales líderes en LaLiga de España enfrentarán a Feyenoord, que buscará dar la sorpresa en el torneo. El elenco de Países Bajos se encuentra en la lucha por el liderato en el campeonato de su país. Por lo tanto, se pronostica un gran partido entre ambos equipos.

¿Cuándo se juega el partido Barcelona - Feyenoord?

El duelo entre Barcelona y Feyenoord por la fecha 1 de la Champions League 2026-27 se disputará el miércoles 9 de septiembre en el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona - Feyenoord por la Champions League?

En territorio peruano, el choque entre los equipos de Barcelona y Feyenoord podrá seguirse a partir de las 11.45 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.45 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.45 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.45 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 12.45 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Feyenoord?

La transmisión del partido por la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Sudamérica: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Sports

Centroamérica y México: TNT Sports, Disney Plus

Estados Unidos: Paramount+, DAZN

España: Movistar Liga de Campeones, DAZN.

Historial Barcelona - Feyenoord: últimos partidos

Estos son los resultados de los únicos encuentros entre ambos clubes en Champions League.