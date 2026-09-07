El denunciante asegura que Gutiérrez, que se presenta como obispo no reconocido por el Vaticano, le prometió una donación, pero registró la propiedad a su nombre y la ofreció a otros. | Foto: composición LR/Difusión

El denunciante asegura que Gutiérrez, que se presenta como obispo no reconocido por el Vaticano, le prometió una donación, pero registró la propiedad a su nombre y la ofreció a otros. | Foto: composición LR/Difusión

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Manuel Montoya, un adulto mayor de 80 años, denunció públicamente a Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez, quien, según el denunciante, no solo viste sotana, oficia misas y aparece en fotografías junto a expresidentes del Perú, como Dina Boluarte y Martín Vizcarra, sino que sería integrante de la Diócesis de Lima, tal como lo mencionan en su página de Facebook. El presunto falso sacerdote habría logrado que transfiriera a su nombre una vivienda de 200 metros cuadrados ubicada en San Borja y valorizada en S/1,8 millones, además de presuntamente estafarlo.

Según el testimonio de Montoya, recogido por Panorama, Gutiérrez habría formado parte de una iglesia católica peruana que no estaría reconocida por el Vaticano y cuyos miembros no seguirían las directrices de la Santa Sede ni la autoridad del papa León XIV. Asimismo, aceptó que sí tenía la intención de donar su vivienda para fines religiosos, debido a que no cuenta con familiares directos a quienes dejarla, pero que, el contrato estipulado entre ambas partes establecía que el inmueble sería transferido después de su muerte, así como el depósito de un pago mensual.

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Fue entonces cuando el presunto obispo le habría ofrecido un cheque de gerencia por S/50.000 para acelerar el proceso y concretar la firma. Sin embargo, cuando don Manuel acudió al banco, descubrió que el documento no podía hacerse efectivo. Días después, recibió una constancia de inscripción del Registro de Predios de la Sunarp en la que la vivienda ya aparecía registrada a nombre de Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez. Desde entonces, habría intentado vender el domicilio a terceros en al menos dos ocasiones

“Yo quiero que me devuelva mi casa (…) Dijo que estaba en gestiones para unirse a la Iglesia Católica. Hasta ese momento creía que tenía un amigo sacerdote. Cometí el error de confiar (…) Él lo saco (del banco) el mismo día que firmé. El mismo Banco de Crédito lo reconoce. Tú me has estafado, has abusado de mi buena voluntad”, indicó.

Manuel Montoya, de 80 años, denuncia al presunto falso sacerdote Jesús Gabriel Gutiérrez por estafa y apropiación indebida de su propiedad en San Borja.

Presunto sacerdote niega haber ofrecido la vivienda y denuncia falsificación de su firma

En el documento mostrado por el medio anteriormente mencionado durante el reportaje, se consigna que Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez, tras ser reconocido como ahora dueño de la propiedad, habría dispuesto de la vivienda de don Manuel para una futura donación a favor de una pareja de esposos, entre ellos Fabián Roberto Salinas Rocha.

Ante estos hechos, el presunto sacerdote negó haber ofrecido o puesto en venta la vivienda. Asimismo, aseguró no conocer a la persona mencionada en el documento mostrado y sostuvo que su firma habría sido falsificada.

“Yo soy inocente. Es un mal entendido. Yo no he ofrecido nada y tampoco he querido vender nada. Es más hay un documento en el cual alguien fraudulento ha puesto mi firma”, mencionó.

Ahora, el ‘obispo’ Gutiérrez Gutiérrez, afronta una investigación preparatoria formalizada por la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa agravada y ostentación de distintivos de una función o cargo que no ejerce.

Casa de 200 metros cuadrados en San Borja del señor Manuel Montoya, hoy a nombre del falso obispo.

Obispo también tiene una sentencia por pensión de alimentos

La investigación realizada por Panorama reveló que Jesús Gabriel Gutiérrez Gutiérrez tiene una sentencia en su contra por pensión de alimentos, obtenida a raíz de una demanda presentada por una expareja. El proceso corresponde a 2025 y se suma a los antecedentes del falso sacerdote.

Ante estas acusaciones, explicó que la organización religiosa a la que pertenece permite a sus miembros formar una familia, a diferencia de la tradición del celibato que rige en la Iglesia Católica Romana.