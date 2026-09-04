HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima oficializa horarios de atención para septiembre de 2026

La Línea 1 del Metro de Lima emitió su cronograma para septiembre de 2026, incluyendo horarios y frecuencias de servicio entre Villa El Salvador y Bayóvar.

Durante los días de semana, la operación se extenderá desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., con frecuencias que alcanzan hasta 3 minutos en las horas pico.
Durante los días de semana, la operación se extenderá desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., con frecuencias que alcanzan hasta 3 minutos en las horas pico. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Línea 1 del Metro de Lima dio a conocer los horarios y frecuencias que aplicará durante septiembre de 2026 en el recorrido que conecta Villa El Salvador con Bayóvar. La jornada comenzará desde las primeras horas de la mañana y los tiempos de espera entre trenes variarán a lo largo del día, según el tipo de jornada.

El cronograma establece diferencias entre días laborables, sábados y domingos, con intervalos más breves en determinados momentos para atender el flujo de pasajeros. Asimismo, se ha previsto un número específico de viajes regulares y adicionales para cada día, mientras que el horario de cierre será a las 10:00 p. m., salvo el inicio dominical, que está fijado para las 5:30 a. m.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO GHOSTEA A CERIMEDO PERO FOTOS LE RECUERDAN SU PASADO Y BLINDAN A ARRIOLA | ARDE TROYA

PUEDES VER: Madre de policía fallecido tras masacre en Trujillo pide revisar su cuerpo: “Estoy dispuesta a que abran el ataúd”

lr.pe

Línea 1 del Metro de Lima: horarios y frecuencias de lunes a viernes en septiembre

Durante los lunes a viernes, el servicio de la Línea 1 comenzará a las 5:00 a. m. y continuará hasta las 10:00 p. m.. La frecuencia de los trenes será variable a lo largo del día, con intervalos especialmente reducidos durante las horas de mayor demanda.

Estos son los horarios establecidos:

Franja horariaIntervalo de paso
05:00 - 05:50 horas10 minutos
05:50 - 06:18 horas4 minutos
06:18 - 09:27 horas3 minutos
09:27 - 15:37 horas5 minutos
15:37 - 16:33 horas4 minutos
16:33 - 20:12 horas3 minutos
20:12 - 21:12 horas4 minutos
21:12 - 22:00 horas6 minutos

La programación contempla 444 carreras regulares y 76 carreras adicionales, alcanzando un total de 520 carreras durante estos días.

Uno de los periodos con mayor frecuencia será el comprendido entre las 6:18 a. m. y 9:27 a. m., cuando el intervalo entre trenes será de aproximadamente 3 minutos. La misma frecuencia se repetirá entre las 4:33 p. m. y 8:12 p. m.

Metro de Lima: conoce los horarios de la Línea 1 para sábados y domingos

La frecuencia del servicio cambia durante los fines de semana. Los sábados, los trenes comenzarán a circular desde las 5:00 a. m. y mantendrán operaciones hasta las 10:00 p. m.

¿Cada cuánto pasan los trenes los sábados?

El intervalo será de 10 minutos durante la primera hora de servicio y posteriormente se reducirá conforme avance la jornada. El periodo de mayor frecuencia tendrá intervalos de entre 3.5 y 3.7 minutos.

Franja horariaIntervalo de paso
05:00 - 06:00 horas10 minutos
06:00 - 07:05 horas5 minutos
07:05 - 08:44 horas3.7 minutos
08:44 - 10:04 horas4 minutos
10:04 - 11:04 horas4.3 minutos
11:04 - 12:03 horas4.5 minutos
12:03 - 13:07 horas4 minutos
13:07 - 15:02 horas3.5 minutos
15:02 - 19:04 horas3.7 minutos
19:04 - 20:04 horas4 minutos
20:04 - 21:47 horas4.7 minutos
21:47 - 22:00 horas6.3 minutos

Para los sábados se han programado 418 carreras regulares y 78 adicionales, lo que representa un total de 496 carreras.

PUEDES VER: “Hasta siempre, Pancha”: Parque de las Leyendas despide a tapir rescatada que albergó durante 20 años

lr.pe

¿A qué hora funciona la Línea 1 los domingos?

Los domingos, la operación empezará más tarde, a las 5:30 a. m., y finalizará a las 10:00 p. m.. A diferencia de los días laborables, los intervalos serán más amplios durante buena parte de la jornada.

Franja horariaIntervalo de paso
05:30 - 06:06 horas12 minutos
06:06 - 07:12 horas11 minutos
07:12 - 08:08 horas9.3 minutos
08:08 - 09:04 horas8 minutos
09:04 - 11:04 horas7.5 minutos
11:04 - 17:04 horas6.7 minutos
17:04 - 18:58 horas6 minutos
18:58 - 19:50 horas6.5 minutos
19:50 - 21:49 horas8.5 minutos
21:49 - 22:00 horas11 minutos

Para esta jornada están previstas 214 carreras regulares y 56 adicionales, con un total de 270 carreras.

Los usuarios que utilizan este sistema de transporte pueden tomar en cuenta estos intervalos para organizar sus desplazamientos durante septiembre, especialmente en las franjas en las que se registra una mayor frecuencia de trenes. La programación diferencia los horarios entre días laborables, sábados y domingos, por lo que es recomendable revisar el cronograma correspondiente antes de realizar el viaje.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Metropolitano y Línea 1 se conectarán en la Vía Expresa Grau: inician marcha en vacío y fijan fecha para marcha blanca

Metropolitano y Línea 1 se conectarán en la Vía Expresa Grau: inician marcha en vacío y fijan fecha para marcha blanca

LEER MÁS
Así operaba la red de salderos en Línea 1 del Metro de Lima: adulteraban tarjetas y pagaban hasta S/1.000 a policías

Así operaba la red de salderos en Línea 1 del Metro de Lima: adulteraban tarjetas y pagaban hasta S/1.000 a policías

LEER MÁS
Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

Tres policías integraban banda criminal investigada por adulterar saldos de tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025