Línea 1 del Metro de Lima oficializa horarios de atención para septiembre de 2026
La Línea 1 del Metro de Lima emitió su cronograma para septiembre de 2026, incluyendo horarios y frecuencias de servicio entre Villa El Salvador y Bayóvar.
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La Línea 1 del Metro de Lima dio a conocer los horarios y frecuencias que aplicará durante septiembre de 2026 en el recorrido que conecta Villa El Salvador con Bayóvar. La jornada comenzará desde las primeras horas de la mañana y los tiempos de espera entre trenes variarán a lo largo del día, según el tipo de jornada.
El cronograma establece diferencias entre días laborables, sábados y domingos, con intervalos más breves en determinados momentos para atender el flujo de pasajeros. Asimismo, se ha previsto un número específico de viajes regulares y adicionales para cada día, mientras que el horario de cierre será a las 10:00 p. m., salvo el inicio dominical, que está fijado para las 5:30 a. m.
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Línea 1 del Metro de Lima: horarios y frecuencias de lunes a viernes en septiembre
Durante los lunes a viernes, el servicio de la Línea 1 comenzará a las 5:00 a. m. y continuará hasta las 10:00 p. m.. La frecuencia de los trenes será variable a lo largo del día, con intervalos especialmente reducidos durante las horas de mayor demanda.
Estos son los horarios establecidos:
|Franja horaria
|Intervalo de paso
|05:00 - 05:50 horas
|10 minutos
|05:50 - 06:18 horas
|4 minutos
|06:18 - 09:27 horas
|3 minutos
|09:27 - 15:37 horas
|5 minutos
|15:37 - 16:33 horas
|4 minutos
|16:33 - 20:12 horas
|3 minutos
|20:12 - 21:12 horas
|4 minutos
|21:12 - 22:00 horas
|6 minutos
La programación contempla 444 carreras regulares y 76 carreras adicionales, alcanzando un total de 520 carreras durante estos días.
Uno de los periodos con mayor frecuencia será el comprendido entre las 6:18 a. m. y 9:27 a. m., cuando el intervalo entre trenes será de aproximadamente 3 minutos. La misma frecuencia se repetirá entre las 4:33 p. m. y 8:12 p. m.
Metro de Lima: conoce los horarios de la Línea 1 para sábados y domingos
La frecuencia del servicio cambia durante los fines de semana. Los sábados, los trenes comenzarán a circular desde las 5:00 a. m. y mantendrán operaciones hasta las 10:00 p. m.
¿Cada cuánto pasan los trenes los sábados?
El intervalo será de 10 minutos durante la primera hora de servicio y posteriormente se reducirá conforme avance la jornada. El periodo de mayor frecuencia tendrá intervalos de entre 3.5 y 3.7 minutos.
|Franja horaria
|Intervalo de paso
|05:00 - 06:00 horas
|10 minutos
|06:00 - 07:05 horas
|5 minutos
|07:05 - 08:44 horas
|3.7 minutos
|08:44 - 10:04 horas
|4 minutos
|10:04 - 11:04 horas
|4.3 minutos
|11:04 - 12:03 horas
|4.5 minutos
|12:03 - 13:07 horas
|4 minutos
|13:07 - 15:02 horas
|3.5 minutos
|15:02 - 19:04 horas
|3.7 minutos
|19:04 - 20:04 horas
|4 minutos
|20:04 - 21:47 horas
|4.7 minutos
|21:47 - 22:00 horas
|6.3 minutos
Para los sábados se han programado 418 carreras regulares y 78 adicionales, lo que representa un total de 496 carreras.
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¿A qué hora funciona la Línea 1 los domingos?
Los domingos, la operación empezará más tarde, a las 5:30 a. m., y finalizará a las 10:00 p. m.. A diferencia de los días laborables, los intervalos serán más amplios durante buena parte de la jornada.
|Franja horaria
|Intervalo de paso
|05:30 - 06:06 horas
|12 minutos
|06:06 - 07:12 horas
|11 minutos
|07:12 - 08:08 horas
|9.3 minutos
|08:08 - 09:04 horas
|8 minutos
|09:04 - 11:04 horas
|7.5 minutos
|11:04 - 17:04 horas
|6.7 minutos
|17:04 - 18:58 horas
|6 minutos
|18:58 - 19:50 horas
|6.5 minutos
|19:50 - 21:49 horas
|8.5 minutos
|21:49 - 22:00 horas
|11 minutos
Para esta jornada están previstas 214 carreras regulares y 56 adicionales, con un total de 270 carreras.
Los usuarios que utilizan este sistema de transporte pueden tomar en cuenta estos intervalos para organizar sus desplazamientos durante septiembre, especialmente en las franjas en las que se registra una mayor frecuencia de trenes. La programación diferencia los horarios entre días laborables, sábados y domingos, por lo que es recomendable revisar el cronograma correspondiente antes de realizar el viaje.