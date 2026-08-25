PUCP abre procesos disciplinarios contra 9 estudiantes tras protestas por nuevo sistema de escalas

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) abrió procedimientos disciplinarios contra nueve estudiantes que participaron en las protestas contra el nuevo sistema de escalas, según informó la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios. La medida generó cuestionamientos de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC), que considera que los procesos contradicen el acuerdo suscrito con las autoridades el 21 de mayo, tras nueve días de movilización y la toma del primer piso del edificio Dintilhac.

La universidad, por su parte, sostuvo que los procedimientos corresponden a la autonomía de la Secretaría Técnica y que se sustentan en presuntas infracciones por agresión física y uso negligente o daño a la infraestructura. El Rectorado afirmó que no interviene en las decisiones de los órganos disciplinarios y aseguró que mantiene el diálogo con los estudiantes y los términos del acuerdo de mayo.

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FEPUC cuestiona los procesos

De acuerdo con la documentación recibida por los estudiantes, los procedimientos fueron solicitados por la Oficina de Seguridad Integral (OSI) el 15 de junio, menos de un mes después del acuerdo entre estudiantes y autoridades.

La FEPUC sostiene que el inicio de estos casos contradice el compromiso alcanzado para aplicar un enfoque no punitivo frente a los hechos ocurridos durante las protestas. La organización estudiantil cuestionó, además, que el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la PUCP contemple figuras como “desorden público” y “limitación de la libertad de enseñanza” para evaluar acciones desarrolladas durante movilizaciones.

La federación señaló que estos nueve casos se suman a los procesos iniciados tras la protesta del 30 de marzo en la Facultad de Derecho, durante un debate electoral en el campus. Con ello, según la FEPUC, 18 estudiantes enfrentan procedimientos disciplinarios vinculados con movilizaciones y actos de protesta.

La organización estudiantil considera que los nuevos casos forman parte de una misma lógica y denunció que quienes participan en acciones de organización y protesta terminan expuestos a procedimientos disciplinarios.

Rectorado mantiene el diálogo

Frente a estos cuestionamientos, el equipo rectoral señaló que la Secretaría Técnica actúa con autonomía y precisó que los nueve procedimientos corresponden exclusivamente a presuntas agresiones físicas y daños o uso negligente de infraestructura universitaria.

El Rectorado reconoció el derecho a la protesta, aunque sostuvo que este debe armonizarse con otros derechos y bienes jurídicos, como la integridad de las personas, el cuidado de la infraestructura y la seguridad de la comunidad universitaria.

La PUCP también aseguró que mantiene vigente el acuerdo del 21 de mayo, que permitió encauzar el conflicto tras las protestas en el edificio Dintilhac. Como parte de su respuesta, el equipo rectoral planteó recurrir a mecanismos de justicia restaurativa para contribuir a la convivencia dentro de la comunidad universitaria.

La FEPUC, en tanto, pidió a la comunidad universitaria y a organizaciones estudiantiles respaldar su campaña contra lo que considera persecución de la protesta. El conflicto permanece abierto mientras avanzan los procedimientos disciplinarios y continúan las conversaciones entre estudiantes y autoridades.