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Perú vs Argentina: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Las dirigidas por Antonio Rizola debutarán frente al fuerte equipo comandado por Facundo Morando. Revisa todos los detalles del partido Perú vs Argentina.

Perú y Argentina vienen de enfrentarse en la Copa Salta 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram de @ese-fotografía
Perú y Argentina vienen de enfrentarse en la Copa Salta 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram de @ese-fotografía
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La selección peruana cuenta los días para su debut en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El equipo comandado por Antonio Rizola tendrá una dura prueba en la primera jornada, pues se midrá contra la Argentina de Facundo Morando.

El duelo entre las Matadoras y las Panteras será clave para el desarrollo de la competición, pues al ser un formato de todos contra todos, se reduce el margen de error. Los tres primeros clasificarán al próximo Mundial; además del boleto a los Juegos Olímpicos que obtendrá el campeón.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de los partidos de la fecha 8 del Torneo Clausura

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¿Cuándo juega Perú vs Argentina vóley?

El partido entre Perú vs Argentina, correspondiente a la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley, se jugará el martes 8 de setiembre en el Maracanãzinho, recinto ubicado en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).

¿A qué hora juega Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026?

El duelo entre peruanas y argentinas se disputará desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora uruguaya).

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Perú vs Argentina vóley?

La transmisión del primer partido de Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 estará a cargo de la señal de Latina TV (canal 2 y 702 en HD). Por su parte, la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV) permitirá ver el cotejo en su canal de YouTube.

PUEDES VER: Greta Martinelli, voleibolista argentina de Rebaza Acosta, sobre el nivel de la Liga Peruana de Vóley: "Te lanza a la fama"

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Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La selección peruana de vóley citó a 14 jugadoras para el certamen clasificatorio. Diana de la Peña quedó descartada por lesión.

  • Punteras: Kiara Montes (Regatas Lima), Brenda Lobatón (San Martín), Sandra Ostos (Alianza Lima), Alondra Alarcón (Deportivo Géminis)
  • Opuestas: Aixa Vigil (Universitario), Daniela Muñoz (Universitario)
  • Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thíras - Grecia), Lucía Magallanes (Universitario)
  • Centrales: Claudia Plaza (Universitario), Saskya Silvano (Atlético Atenea), Coraima Gómez (Circolo Sportivo Italiano).
  • Líberos: Mirian Patiño (Universitario), Andrea Villegas (Circolo Sportivo Italiano) y Rachell Hidalgo (Regatas Lima).
Convocadas de la selección peruana de vóley. Foto: FPV

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