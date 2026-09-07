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Así será la visita del papa León XIV a Chiclayo y Cajamarca: revelan itinerario para el 13 y 14 de noviembre

El santo padre tiene previsto realizar misas multitudinarias en las pampas de Pimentel y en la parroquia de Santa Cruz. Asimismo, visitará los trabajos de remodelación de la catedral de Chiclayo.

Papa León XIV revela itinerario de actividades en Chiclayo y Cajamarca para su próxima visita
Papa León XIV revela itinerario de actividades en Chiclayo y Cajamarca para su próxima visita | Foto: composición LR/IA
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El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, reveló el último domingo 6 de setiembre el itinerario de actividades que cumplirá el Papa León XIV en su próxima visita del 13 y 14 de noviembre a esta ciudad y a la región Cajamarca. La confirmación de la agenda se da luego de que la segunda comisión del Vaticano visitó estas localidades para coordinar asuntos vitales de seguridad y organización.

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Misa en Chiclayo será el 13 de noviembre

Según informó el sacerdote, el sumo pontífice llegará el 13 de noviembre por la mañana a Chiclayo y, tras instalarse en su hotel, se trasladará a las pampas de Pimentel (frente a la playa Las Rocas) para encabezar una misa multitudinaria a la que se espera que acuda un millón de personas. "Qué bendición tener la misa de acción de gracias presidida por el santo padre", enfatizó el monseñor durante la liturgia de este domingo.

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Posteriormente, a las 4 p. m., Robert Prevost irá al Santuario Virgen de la Paz para liderar una reunión con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y consejos pastorales, parroquiales y sinodales diocesanos de todo el norte. Culminado esto, a las 6 p. m. visitará la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), donde fue canciller, para encontrarse con jóvenes universitarios y autoridades de esta institución y llevarles el mensaje de fe.

El Papa León XIV regresa a su catedral y luego viaja a Cajamarca

Tras pasar la noche en la ciudad a la que sirvió como pastor por una década, las actividades de Robert Prevost empiezan el 14 de noviembre muy temprano. A las 8 a. m. se tiene previsto que el Papa León XIV visite su querida Santa María Catedral con el objetivo de observar los trabajos de remodelación y mantenimiento. Aquí se le presentarán sobre un altar de mármol las reliquias de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres en una ceremonia que viene alistando la Diócesis de Chiclayo.

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"Luego abriremos la puerta (de la catedral) y el santo padre saldrá a saludar a su querida Diócesis de Chiclayo y coronará a la Virgen Inmaculada, la patrona de nuestra catedral. El papa León XIV nos dará su bendición y nos pedirá que oremos por él para que su viaje apostólico sea fecundo. (Posteriormente) subiremos en helicóptero a la ciudad de Santa Cruz (en Cajamarca) para celebrar la misa multitudinaria en la parroquia Inmaculada con toda la gente de la sierra que él tanto ama. Esto será a las 10.30 a. m.", detalló.

Regreso a Chiclayo y despedida

A las 4 p. m. el vicario de Cristo retornará a Chiclayo para emprender su camino al distrito de Zaña con la misión de clausurar el jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo, actividad que se llevará a cabo en el lugar donde descansan parte de los restos del santo. En este punto podrá encontrarse con feligreses de Cañaris, Incahuasi, la pastoral afro, migrantes y el público en general.

Al terminar, el máximo representante de la Iglesia regresará a Chiclayo para tomar el vuelo que lo llevará al siguiente destino en nuestro país.

Farfán Córdova pidió a los chiclayanos "ser buenos anfitriones" con los católicos nacionales y extranjeros que llegarán a esta localidad en noviembre para acompañar al papa en su visita.

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