Empresa fue atacada a menos de una semana de empezar a operar en Chiclayo | Foto: Emmanuel Moreno / La República

Empresa fue atacada a menos de una semana de empezar a operar en Chiclayo | Foto: Emmanuel Moreno / La República

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No tiene ni una semana desde que empezó a operar y los extorsionadores ya detonaron un explosivo en su puerta. Una verdadera pesadilla vive el propietario y los trabajadores de la empresa de transporte Sin Fronteras luego de que su local de la avenida Fernando Belaúnde fuera blanco de la delincuencia en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

Explosión y miedo

Alrededor de las 3 a. m. de este martes 1 de septiembre, delincuentes hicieron estallar un artefacto explosivo en la fachada de esta empresa que se dedica al transporte de pasajeros en la ruta Chiclayo-Motupe y Olmos-Jaén. La onda expansiva destruyó la parte inferior izquierda del portón principal y generó gran zozobra. Hasta el lugar llegó personal policial de UDEX y de la Divincri para las diligencias de ley.

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Según relató a La República el dueño de la empresa, Jhonatan Sánchez, recién el último sábado 29 de agosto había iniciado sus operaciones en esta ubicación luego de luchar varias semanas para obtener su debida formalización del servicio. La víctima cuenta que no hubo llamadas telefónicas o mensajes amenazantes previo al atentado, sino que directamente los hampones fueron a atacar su negocio.

"No he recibido ninguna amenaza antes ni después del atentado. Entiendo que el ataque podría deberse a que quieren que, al igual que las empresas de transporte informales de esta zona, pague algún monto para poder trabajar tranquilo", declaró el representante de la empresa.

Choferes renuncian y retiran sus unidades

La acción criminal ha generado profundo temor en los choferes, quienes se han visto obligados a renunciar y con ello retirar sus unidades. Esta situación ha dejado a la empresa Sin Fronteras solo con un vehículo disponible, a su dueño endeudado y al borde de la quiebra a menos de una semana de haber iniciado este sueño.

"Debo entender a los choferes que vienen a renunciar porque tienen miedo a ser atacados. Yo me quedo al borde de la quiebra luego de la inversión que he hecho para formalizarme (...). Lo que pido es más seguridad en la zona y que se dé con los responsables para que no sigan atemorizando a quienes trabajamos honradamente", finalizó el empresario.