Corte de Lambayeque incorpora nueva jueza supernumeraria al Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo

Nueva jueza supernumeraria asumió funciones en el juzgado de familia de Chiclayo. Foto: difusión.

Nueva jueza supernumeraria asumió funciones en el juzgado de familia de Chiclayo. Foto: difusión.

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Durante la ceremonia, la magistrada juró por Dios cumplir fielmente el cargo que se le confiere, quedando habilitada para ejercer sus funciones en el órgano jurisdiccional de familia.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque incorporó a una nueva magistrada al Primer Juzgado de Paz Letrado de Familia de Chiclayo, quien asumió el cargo de jueza supernumeraria tras prestar juramento de ley este lunes 1 de septiembre.

El acto se desarrolló en el despacho del juez decano de los Juzgados Especializados y Mixtos del Distrito Judicial de Lambayeque, doctor Ángel Fredy Pineda Ríos, quien tomó el juramento correspondiente.

La designación se realizó conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa N.° 001245-2026-P-CSJLA/PJ, de fecha 31 de agosto de 2026.

Durante la ceremonia, la magistrada juró cumplir fielmente el cargo que se le confiere, quedando habilitada para ejercer sus funciones en el órgano jurisdiccional de familia.

De esta manera, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque garantiza la continuidad de la atención jurisdiccional en materia de familia y el normal desarrollo de las funciones del referido juzgado.