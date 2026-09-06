Lambayeque exige decreto de urgencia para acelerar obras ante visita del papa León XIV

Un equipo de profesionales técnicos de la Cancillería peruana ya inició labores de evaluación y coordinación en Lambayeque | Composición LR

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El Gobierno Regional de Lambayeque solicitó al Poder Ejecutivo la emisión de un decreto de urgencia que permita acelerar la ejecución de las obras y trabajos de acondicionamiento previstos ante la visita del papa León XIV, programada para noviembre próximo en el norte del país.

El gobernador regional Jorge Pérez señaló que la norma es necesaria para habilitar los recursos y agilizar los procedimientos administrativos vinculados con los proyectos que deberán ejecutarse antes de la llegada del pontífice, cuyo nombre es Robert Prevost y quien desarrolló parte de su labor pastoral en Chiclayo.

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Según la autoridad regional, el tiempo para culminar las intervenciones se reduce debido a la proximidad de la visita. Por ello, pidió al Ejecutivo formalizar el marco legal que permita disponer del presupuesto y avanzar con las contrataciones y obras requeridas.

¿Qué obras se realizarán por la visita del papa León XIV?

Entre las principales intervenciones contempladas se encuentra la implementación de un helipuerto y el acondicionamiento de más de 100 hectáreas de terreno en Pimentel, donde se desarrollaría la misa central que presidirá el papa León XIV.

El espacio deberá ser preparado para recibir a una multitud de peregrinos y permitir una adecuada organización de los accesos peatonales y vehiculares. Las autoridades también deberán implementar medidas logísticas y de seguridad para facilitar el desplazamiento de los asistentes y de las delegaciones que lleguen a la región.

La agenda del pontífice contempla además su desplazamiento por distintos puntos de Chiclayo, entre ellos el Santuario de Nuestra Señora de La Paz, Santo Toribio y la Catedral de Chiclayo. Estos lugares serán acondicionados para recibir al papa y a los miles de ciudadanos que buscarán acompañarlo durante su recorrido.

Más de un millón de fieles llegarían a Lambayeque

La visita de León XIV generará un importante movimiento de personas en Lambayeque. Las autoridades estiman que más de un millón de fieles podrían congregarse en Pimentel para participar en la misa que presidirá el pontífice.

Ante esta concentración masiva, las autoridades regionales vienen coordinando acciones destinadas a garantizar las condiciones de infraestructura, transporte y seguridad necesarias para recibir a los peregrinos.

En paralelo, un equipo de profesionales técnicos de la Cancillería peruana ya inició labores de evaluación y coordinación en Lambayeque. El personal realiza trabajos vinculados con los aspectos técnicos y protocolares de la visita internacional.

El gobernador Jorge Pérez insistió en que la aprobación del decreto de urgencia permitirá reducir los tiempos de los procedimientos administrativos y acelerar las intervenciones necesarias. La región considera que contar con esta habilitación legal resulta prioritario para que las obras puedan comenzar antes de la llegada del papa León XIV.

La visita tendrá especial significado para Chiclayo, debido a que Robert Prevost ejerció durante varios años funciones pastorales en la ciudad antes de convertirse en pontífice.