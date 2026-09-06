Pamela López toma drástica medida y entrega a sus hijos a Christian Cueva: “Ya no puedo hacerme cargo"

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Pamela López, tras oficializar su romance con Franco Portales y ser vista en fiestas durante los fines de semana, apareció en el programa 'Q' Bochinche' para explicar por qué Christian Cueva fue visto con sus hijos en una habitación, sugiriendo que están pasando las noches con él. Ella hizo un sorprendente anuncio sobre su decisión de entregarle el cuidado de los niños a su padre ya que no puede cuidarlos.

Pamela López admite que no puede cuidar a sus hijos sola

A raíz de varias imágenes de Christian Cueva compartiendo con sus hijos, Pamela López comunicó en el programa 'Q' Bochinche' su punto de vista como madre y el pedido que le hizo a 'Aladino'.

Esto se produce tras revelar que, en una ocasión, el futbolista ayudó a su hijo tras un accidente, por lo cual ella lo elogiaba como padre. Sin embargo, su perspectiva cambió drásticamente respecto a la actual situación.

A pesar de ser captada en reuniones nocturnas con su nueva pareja, Franco Portales, López expresó que no cuenta con el tiempo necesario para cuidar a sus hijos durante los fines de semana, ya que su agenda laboral está sumamente ocupada en estas fechas. Ni siquiera el apoyo de una cuidadora matutina es suficiente.

Por esa razón, López recurrió a Cueva para que él asumiera el cuidado de los niños. "Christian, yo ya no puedo hacerme cargo; mi asistente solo me ayuda los sábados a mediodía y necesito trabajar, y los domingos también. Por favor, llévate a los niños los fines de semana porque no puedo", le comunicó en una llamada.

Inicialmente, Cueva se mostró reacio, aunque eventualmente aceptó encargarse de uno de los niños a pesar de sus compromisos en el Sport Boys.

"‘No puedo porque trabajo y tengo concentraciones’. Ok, está bien, al menos puedes llevarte a Crissiano contigo mientras entrenas. Eso fue lo que permitió que se quedara dos fechas. Estoy contenta y mis hijos también lo están", concluyó, admitiendo que le alegra que Cueva asuma su rol paternal.