HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Pamela López toma drástica medida y entrega a sus hijos a Christian Cueva: “Ya no puedo hacerme cargo"

Pamela López decidió entregar el cuidado de sus hijos a Christian Cueva al no poder seguir atendiéndolos. ¿Cuál fue la sorpresiva reacción del futbolista ante esta decisión?

Pamela López le da a sus hijos a Cueva
Pamela López le da a sus hijos a Cueva
Escuchar
Resumen
Compartir

Pamela López, tras oficializar su romance con Franco Portales y ser vista en fiestas durante los fines de semana, apareció en el programa 'Q' Bochinche' para explicar por qué Christian Cueva fue visto con sus hijos en una habitación, sugiriendo que están pasando las noches con él. Ella hizo un sorprendente anuncio sobre su decisión de entregarle el cuidado de los niños a su padre ya que no puede cuidarlos.

PUEDES VER: Modelo vinculada a Jefferson Farfán deja en shock al anunciar embarazo con misterioso hombre: "Llegaste para completarnos"

lr.pe

Pamela López admite que no puede cuidar a sus hijos sola

A raíz de varias imágenes de Christian Cueva compartiendo con sus hijos, Pamela López comunicó en el programa 'Q' Bochinche' su punto de vista como madre y el pedido que le hizo a 'Aladino'.

Esto se produce tras revelar que, en una ocasión, el futbolista ayudó a su hijo tras un accidente, por lo cual ella lo elogiaba como padre. Sin embargo, su perspectiva cambió drásticamente respecto a la actual situación.

A pesar de ser captada en reuniones nocturnas con su nueva pareja, Franco Portales, López expresó que no cuenta con el tiempo necesario para cuidar a sus hijos durante los fines de semana, ya que su agenda laboral está sumamente ocupada en estas fechas. Ni siquiera el apoyo de una cuidadora matutina es suficiente.

Por esa razón, López recurrió a Cueva para que él asumiera el cuidado de los niños. "Christian, yo ya no puedo hacerme cargo; mi asistente solo me ayuda los sábados a mediodía y necesito trabajar, y los domingos también. Por favor, llévate a los niños los fines de semana porque no puedo", le comunicó en una llamada.

Inicialmente, Cueva se mostró reacio, aunque eventualmente aceptó encargarse de uno de los niños a pesar de sus compromisos en el Sport Boys.

"‘No puedo porque trabajo y tengo concentraciones’. Ok, está bien, al menos puedes llevarte a Crissiano contigo mientras entrenas. Eso fue lo que permitió que se quedara dos fechas. Estoy contenta y mis hijos también lo están", concluyó, admitiendo que le alegra que Cueva asuma su rol paternal.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Christian Cueva tiene inesperada reacción tras el nuevo romance de Pamela López: "Estoy tratando de..."

Christian Cueva tiene inesperada reacción tras el nuevo romance de Pamela López: "Estoy tratando de..."

LEER MÁS
Pamela López asegura que Paco Bazán intentó besarla y expone mensajes que le envió: "Estaba bien alegrón"

Pamela López asegura que Paco Bazán intentó besarla y expone mensajes que le envió: "Estaba bien alegrón"

LEER MÁS
Pamela Franco se sincera sobre los sentimientos de Christian Cueva hacia Pamela López: “Yo creo que...”

Pamela Franco se sincera sobre los sentimientos de Christian Cueva hacia Pamela López: “Yo creo que...”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025