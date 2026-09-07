La Chola Chabuca destacó en el rating del último fin de semana con su programa 'El reventonazo de la Chola', superando a competidores de otros canales. Foto: difusión.

La Chola Chabuca destacó en el rating del último fin de semana con su programa 'El reventonazo de la Chola', superando a competidores de otros canales. Foto: difusión.

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La Chola Chabuca volvió a liderar el rating del último fin de semana con su programa 'El reventonazo de la Chola'. Su espacio fue el más visto en Lima y dejó atrás a programas de América Televisión como 'Chapa tu money' y 'Estás en todas' y espacios de otros canales como 'Yo soy', de Latina, y 'JB Noticias' de Panamericana Televisión.

El último sábado 5 de septiembre, 'El Reventonazo de la Chola' registró 11 puntos de rating y superó ampliamente a la competencia como 'Yo soy', que alcanzó 4,6 puntos, y JB Noticias, que registró apenas 2,6 puntos.

Rating del sábado 5 de septiembre.

Chola Chabuca imparable en el rating con ‘El reventonazo’

La Chola Chabuca afirmó que se encuentra contenta y agradecida con el éxito de ‘El reventonazo de la Chola’, que una semana más fue el programa de televisión más visto en su horario. Entre sus invitados estuvieron los protagonistas de la película ‘Separada, pero nunca sola’ y Gregorio Pernía, quien reveló sus excesos al inicio de ‘Sin senos no hay paraíso’.

“Me siento muy contenta porque el esfuerzo que cada semana le ponemos al programa se ve reflejado en la preferencia del público y el rating. Además, me he revitalizado y cargado de energías con el público en la feria Fusión donde no solo he presentado a diversos artistas sino que he podido hacer mi show musical y he capturado la atención de miles de espectadores”, comentó la Chola Chabuca.

Chola Chabuca anuncia su participación en la Teletón 2026

Además, la Chola Chabuca reveló que este fin de semana estará un año más participando en la Teletón, programada para este viernes 11 y sábado 12 de septiembre, con un programa especial junto a todo su elenco.

“Estoy muy agradecida con los directivos de América Televisión por el respaldo que me siguen brindando y una vez más estaré en la Teletón dando toda mi colaboración para los niños de la Clínica San Juan de Dios, con el bloque estelar del sábado junto a todo el elenco del Reventonazo para llevar siempre un mensaje de alegría, música y mucha esperanza”, sostuvo.