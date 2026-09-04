La Videnita acogerá la misa multitudinaria de León XIV en Pucallpa | Composición LR / Difusión

La Videnita acogerá la misa multitudinaria de León XIV en Pucallpa | Composición LR / Difusión

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El papa León XIV ya cuenta con una sede habilitada para oficiar su misa en Pucallpa. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) autorizó al Gobierno Regional de Ucayali el uso de La Videnita para las actividades programadas con motivo de la llegada del sumo pontífice a la región.

La disposición para facilitar los ambientes del complejo deportivo durante la visita papal que se realizaría el 15 de noviembre fue comunicada por la FPF al gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, a través del Oficio N.° 377-FPF-2026, fechado el 2 de setiembre.

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La Videnita fue evaluada por comisión del Vaticano

El recinto deportivo ya había sido evaluado por las comisiones de avanzada que llegaron a Pucallpa para inspeccionar los posibles escenarios de la visita del sumo pontífice. Tras la supervisión, el complejo fue proyectado para acoger la celebración eucarística por su extensión y capacidad para recibir a miles de personas.

En tanto, el bulevar de Yarinacocha, ubicado a pocos minutos de la ciudad de Pucallpa, fue considerado para el encuentro que tendrá el líder de la Iglesia Católica con representantes de pueblos indígenas amazónicos.

FPF pide ultimar detalles para el uso de La Videnita

Tras conceder el permiso para el uso de La Videnita, la FPF solicitó que se le informe quiénes serán los funcionarios responsables de coordinar los trabajos técnicos. También indicó que las adecuaciones deberán ejecutarse de forma compatible con el uso deportivo de las instalaciones, procurando que generen un beneficio sostenible para el fútbol y la comunidad ucayalina.

Según el Vaticano, León XIV visitará Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa como parte de su viaje apostólico al Perú, programado entre el 11 y el 16 de noviembre. Su llegada a la capital de Ucayali está prevista para el día 15, aunque se debe esperar que la Santa Sede publique el programa definitivo con los horarios, recorridos y actividades oficiales.